ضربات “ضخمة” تستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا ومقتل شخص على الأقل في روسيا

استهدفت سلسلة جديدة من الضربات الروسية “الضخمة” البنية التحتية للطاقة والعاصمة كييف الثلاثاء بحسب السلطات، فيما أعلنت روسيا هجوما أوكرانيا واسع النطاق على مناطق عدة في جنوب البلاد أسفر عن مقتل شخص على الأقل.

وتأتي الهجمات الجديدة بالصواريخ والمسيّرات ضد أوكرانيا مع رفض روسيا التي هددت بتكثيف القصف إذا لم تقبل كييف بخطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من 28 بندا لإنهاء الحرب، الاثنين اقتراحا أوروبيا مضادا للخطة الأميركية.

وأفادت وزارة الطاقة الأوكرانية فجر الثلاثاء على تلغرام “في الوقت الحالي، هناك هجوم ضخم للعدو على منشآت الطاقة”. وأضافت “سيبدأ عمال الطاقة بتقييم الأضرار والقيام بتصليحات بمجرد أن يسمح الوضع الأمني بذلك”.

ومنذ بدء غزوها عام 2022، تشنّ روسيا هجمات ممنهجة على محطات توليد الطاقة الأوكرانية، ما يتسبب في انقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي. وهذا العام، اشتدت وتيرة الهجمات التي تستهدف أيضا منشآت الغاز.

من جهته، قال حاكم كراسنودار الروسية فينيامين كوندراتييف على تلغرام “خلال الليل، تعرضت منطقة كراسنودار لأحد أقوى الهجمات وأكثرها ضخامة من قبل نظام كييف. أصيب ستة من سكان المنطقة، وتضرر ما لا يقل عن 20 منزلا في خمس بلديات”.

كذلك، قالت رئيسة بلدية تاغانروغ الروسية في منطقة روستوف فجر الثلاثاء إن غارات جوية أوكرانية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في هذه المدينة الساحلية الروسية.

وكتبت سفيتلانا كامبولوفا على تلغرام “نتيجة الهجوم الجوي الضخم الذي شن ليلا على مدينتنا، تضرر مبنيان سكنيان ومنزل خاص ومبنى الكلية الميكانيكية ومؤسستان صناعيتان وروضة الأطفال رقم 7”.

وأضافت “للأسف أصيب ثلاثة أشخاص وقتل آخر”، مشيرة إلى أنه “سيتم اتخاذ قرار بشأن التدابير اللازمة للرد”.

– تحذير من الصواريخ –

وهزت انفجارات قوية العاصمة الأوكرانية، وفق ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس، تزامنا مع إصدار سلاح الجو تحذيرا من هجوم صاروخي على مستوى البلاد في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

وذكرت السلطات أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا.

وأفاد سلاح الجو على تلغرام “هناك تهديد صاروخي يشمل كل أنحاء أوكرانيا” فيما أعلن رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشنكو وجود تهديد صاروخي بالستي.

وأضاف المسؤول أن “مسيّرات من طراز شاهد وصواريخ كروز معادية تحلّق في الأجواء. وهناك أيضا تهديد بإطلاق صواريخ بالستية وصواريخ كينجال”.

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية تم تفعيلها وهي “تُسقط أهدافا معادية”، داعيا السكان إلى البقاء في الملاجئ.

وسمع مراسلو وكالة فرانس برس سلسلة من الانفجارات وتحليق مسيّرات، فيما أُسقط عدد من الصواريخ فوق العاصمة.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن عمليات توزيع المياه والطاقة تعطلت في العاصمة.

وتأتي هذه الهجمات المتبادلة بعدما رفضت روسيا الاثنين المقترحات الأوروبية لتعديل خطة ترامب بشأن أوكرانيا.

وقال المستشار الدبلوماسي للرئيس فلاديمير بوتين يوري أوشاكوف لوكالة “تاس” الرسمية للأنباء “علمنا صباح اليوم (الاثنين) بوجود خطة أوروبية تبدو للوهلة الأولى غير بنّاءة على الإطلاق وغير مناسبة لنا”.

وعقدت محادثات بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف بصورة طارئة الأحد استنادا إلى مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤلَّف من 28 بندا والذي وُصِف للوهلة الأولى بأنه لصالح روسيا.

وكشف مسؤول كبير مطلع على المحادثات لوكالة فرانس برس أن الولايات المتحدة ضغطت على أوكرانيا لقبول مقترحاتها خلال محادثات جنيف الأحد.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه الاثنين “مع أن الضغط الأميركي تراجعَ خلال الاجتماع، ثمة +ضغط عام+ لا يزال قائما”.

ومع أن زيلينسكي رحّب الاثنين بالتقدم المحرز في جنيف، شدد على ضرورة بذل “جهود أكبر بكثير” لتحقيق “سلام حقيقي” مع روسيا وإنهاء النزاع الذي أوقع أكبر عدد من القتلى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

