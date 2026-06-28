ضربات أمريكية جديدة على إيران بعد مهاجمة ناقلة نفط في مضيق هرمز

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دبي/واشنطن 28 يونيو حزيران (رويترز) – قال الجيش الأمريكي إنه استهدف إيران مجددا بعد ساعات من استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز، وذلك في أسوأ تصعيد منذ توقيع الطرفين على اتفاق سلام مؤقت.

وتبادل البلدان الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي توصلا إليه قبل نحو أسبوعين لإنهاء الصراع المستمر منذ أربعة أشهر.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشال يوم السبت “قد يأتي وقت لا نعود فيه قادرين على التصرف بعقلانية، وسنضطر لإكمال المهمة عسكريا بعد أن بدأناها بنجاح كبير. إذا حدث ذلك، فلن تبقى الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة”.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية يوم السبت إن قواتها شنت ضربات جديدة بعد أن تعرضت ناقلة ترفع علم بنما لهجوم بطائرة مسيرة إيرانية في وقت مبكر من يوم السبت. وفي إيران، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية في وقت مبكر من يوم الأحد بسماع دوي انفجارات في مدينة سيريك بجنوب إيران، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وأضافت القيادة المركزية في بيان ” أتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، لكنها اختارت عدم الالتزام به. وأضافت أن الضربات جاءت ” في رد مباشر على العدوان الإيراني المتواصل على الملاحة التجارية”، وأنها استهدفت منشآت إيرانية للمراقبة العسكرية والاتصالات والدفاع الجوي وتخزين الطائرات المسيرة ومنشآت زرع الألغام.

وفي وقت لاحق، نقلت فوكس نيوز عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله إن الضربات على الأهداف الإيرانية اكتملت.

كانت واشنطن قد قالت في وقت سابق إنها ضربت أهدافا إيرانية خلال الليل، في حين قالت إيران إنها ضربت أهدافا مرتبطة بالقوات الأمريكية يوم السبت ردا على ذلك.

وتعرضت الناقلة يوم السبت للاستهداف في المضيق في أعقاب هجوم على سفينة شحن يوم الخميس، وهو ما أدى إلى أحدث تصعيد للموقف. وبذلت إيران محاولة جديدة لتأكيد سيطرتها على أهم ممر مائي لشحنات الطاقة في العالم، والذي أعيد فتحه خلال الأسبوعين الماضيين بعد تعطيله شهورا.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن الناقلة التي تعرضت للهجوم يوم السبت لحقت بها أضرار في غرفة القيادة إلا أن جميع أفراد الطاقم بخير. ورفع مركز المعلومات البحرية المشترك، الذي يديره تحالف من القوات البحرية لحماية الملاحة، مستوى التهديد الأمني نتيجة للوقائع التي حدثت في الآونة الأخيرة.

ولم تعلق إيران مباشرة على التقارير عن هجمات بعينها على السفن. لكن التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد بأن الحرس الثوري أطلق “طلقات تحذيرية” باتجاه سفن لم يحددها حاولت المرور عبر مسارات لم توافق عليها إيران. وأضاف أن هذا الأمر دفع الآن سفنا أخرى إلى طلب تصاريح إيرانية قبل محاولة عبور المضيق.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن البلاد شنت هجمات “دفاعية” على أهداف عسكرية مرتبطة بالولايات المتحدة، في حين أبلغت البحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، عن هجوم إيراني بطائرات مسيرة. ولم يرد الجيش الأمريكي بعد على هذه التقارير.

* إيران تؤكد سيطرتها على المضيق الحيوي

اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك الاتفاق المؤقت، وتحديدا بعدم الالتزام بالتعهد بوقف إطلاق النار في لبنان الذي اجتاحته إسرائيل في مارس آذار لملاحقة جماعة حزب الله المدعومة من طهران.

واتفقت إسرائيل ولبنان مرارا على وقف لإطلاق النار بوساطة أمريكية، وكانت أحدث مرة يوم الجمعة. لكن هذه الاتفاقات لم يكن لها حتى الآن سوى تأثير محدود عموما، إذ تصر إسرائيل على عدم الانسحاب من أراض سيطرت عليها، في حين يصر حزب الله على رفض الدعوات إلى تسليم أسلحته ما دامت القوات الإسرائيلية متمركزة في مواقع بالجنوب.

وذكر التلفزيون الرسمي اللبناني أن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة وقعت يوم السبت في منطقة النبطية بجنوب البلاد التي شهدت غارات إسرائيلية طوال فترة الحرب. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف شخصا شكّل تهديدا لقواته.

ورفض نعيم قاسم الأمين العام لجماعة حزب الله الاتفاق بين إسرائيل ولبنان المبرم يوم الجمعة ووصفه بأنه استسلام “ومنعدم الوجود”.

وفي الوقت الذي لا يزال فيه مئات الآلاف من اللبنانيين، ومعظمهم من الشيعة، غير قادرين على العودة إلى منازلهم في المناطق المحتلة، امتد الغضب حيال الاتفاق ليشمل الطائفة الشيعية الأوسع، إذ لم يعد الأمر يقتصر على حزب الله وحده.

وأشاد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالاتفاق، قائلا إنه يسمح لإسرائيل بالاستمرار في احتلال ما يسمى بالمنطقة الأمنية في لبنان، ويمنع عودة السكان النازحين.

وقال محسن رضائي مستشار الزعيم الأعلى الإيراني إن واشنطن انتهكت مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب من خلال دعم ما أسماهم وكلاء في المنطقة وإثارة التوتر في مضيق هرمز.

وشنت إيران أيضا هجمات على دول الخليج المجاورة التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية كبيرة. وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن الحرس الثوري وجه “ردا حازما” بعد أن قصفت القوات الأمريكية برج اتصالات في مدينة سيريك الساحلية. وذكرت وكالة مهر للأنباء أن الميناء يعمل بشكل طبيعي ولم يتم الإبلاغ عن أضرار لحقت بالمرافق أو المعدات.

وقالت البحرين إن أحدث الهجمات الإيرانية انتهكت مذكرة التفاهم.

وحوصرت مئات السفن، بما في ذلك ناقلات محملة بالنفط، داخل الخليج منذ اندلاع الحرب. ومع بدء خروجها عبر المضيق خلال الأسبوعين الماضيين، تراجعت أسعار النفط إلى قرب مستويات ما قبل الحرب بسبب زيادة المعروض.

وتعمل واشنطن على الترويج لمسار جنوبي على طول ساحل عمان، في حين تريد طهران من السفن سلوك مسار شمالي عبر مياهها وتحت سيطرتها، إذ إنها تهدف في نهاية المطاف إلى فرض رسوم على استخدام المضيق.

وقال إبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي يوم السبت إن بلاده سترد بحزم على أي انتهاك لتعليمات إيران المتعلقة بالملاحة عبر المضيق.

وقال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، وهو كبير مفاوضي ترامب بشأن الصراع، إن الأمريكيين التزموا باتفاق وقف إطلاق النار وإن إيران ستكون المسؤولة عن أي تجدد للصراع قد ينجم عن أفعالها.

وكتب فانس على إكس “وقعت إيران اتفاقية وقف إطلاق النار. والتزمنا بها. إذا كانت لديهم اعتراضات حول كيفية تطبيق مذكرة التفاهم، فيمكنهم مكالمتنا هاتفيا. لكن العنف سيقابل بالعنف”.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )