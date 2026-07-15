ضربات أميركية جديدة على إيران مع إعادة الحصار البحري على موانئها

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أعلنت إيران الأربعاء عن ضربات أميركية جديدة استهدفت مدينة بوشهر الساحلية التي تضمّ محطة الطاقة النووية المدنية الوحيدة في البلاد، في وقت أعادت واشنطن حصارها البحري على الموانئ الإيرانية مع تصاعد وتيرة القصف المتبادل في الحرب بين البلدين.

ومن شأن تصعيد القصف ودخول الحصار الأميركي المتجدد على الموانئ الإيرانية حيز التنفيذ عند الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش أن يقوّضا الجهود الدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في 17 حزيران/يونيو الفائت وكرّست وقفا لإطلاق النار توصلتا إليه في نيسان/أبريل.

وتعرضت مدينة بوشهر الساحلية التي تضم محطة الطاقة النووية الإيرانية الوحيدة، لضربة أميركية جديدة الأربعاء، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

كذلك، قُتل سبعة جنود في جنوب شرق إيران، حيث أُطلقت 13 صاروخا أميركيا على ثكنة عسكرية قرب مدينة إيرانشهر، وفق الجيش الإيراني.

من جانبه، أعلن الجيش الأميركي شنّ “موجة جديدة من الضربات” على إيران الأربعاء بدءا من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في منشور عبر منصة اكس “إنّ هذه الضربات تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية التي تُستخدم لاستهداف السفن التجارية في مضيق هرمز”.

وكانت “سنتكوم” أعلنت مساء الثلاثاء أنها نفذت سلسلة أخرى من الضربات ضد عشرات الأهداف العسكرية في إيران، لليلة الرابعة على التوالي.

وأعلنت طهران في الساعات الماضية عن سلسلة غارات جوية الثلاثاء، لا سيما في منطقة مضيق هرمز، وبندر عباس، وجزيرة قشم، ومدينة الأهواز بجنوب غرب البلاد.

ومنذ بدء المواجهة، لقي أكثر من 30 مدنيا حتفهم بحسب الحكومة الإيرانية. وردا على ذلك، استهدفت طهران مجددا منشآت أميركية في دول خليجية عدة.

وأعلن الجيش البحريني أنه تصدى صباح الأربعاء لضربات جوية جديدة، بعد أن قال الحرس الثوري الإسلامي إنه استهدف منشآت تابعة للأسطول الخامس الأميركي.

وفي الكويت التي تعرضت الثلاثاء لضربات إيرانية أسفرت عن إصابة أربعة عسكريين، أعلنت السلطات ليلا عن هجمات جديدة بطائرات مسيّرة. وأفاد الحرس الثوري الأيراني بأنه أطلق صواريخ كروز على مركز لوجستي يستخدمه الجيش الأميركي في منطقة ميناء عبد الله في الكويت.

وقال مصطفى محمد، وهو محاسب سوداني يبلغ 39 عاما ويعيش في الكويت، لوكالة فرانس برس “أستيقظ كل يوم وأنا أتساءل عما إذا كان الوضع سيهدأ أم سيزداد سوءا”، متحدثا عن غموض يسود الوضع.

وأعلن الجيش الأردني إسقاطه ثلاثة صواريخ أُطلقت من إيران، التي بحسب التلفزيون الإيراني الرسمي، استخدمت طائرات مسيّرة لاستهداف حظائر طائرات في قاعدة الأزرق الجوية ومنشأة تضم طائرات مقاتلة من طراز إف-18.

– “عواقب وخيمة” –

في مضيق هرمز، وهو ممر مائي يقع بين المياه الإيرانية والعمانية ويمر عبره عادةً حوالى 20% من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم، تعرضت عدة ناقلات نفط لهجمات في الأيام الأخيرة، ما أدى إلى انخفاض حركة الملاحة.

وأعربت الأمم المتحدة الثلاثاء عن خشيتها من “عواقب اجتماعية واقتصادية وإنسانية وخيمة” لشلّ هذا المضيق، تُضاف إلى تأثير إغلاقه على تجارة المحروقات العالمية، مُذكِّرة بأنه “شريان حياة حيوي يعتمد عليه ملايين البشر” للحصول على المواد الغذائية والأدوية وسواها من السلع الأساسية.

قرابة الساعة 09,45 ت غ، ارتفع سعر خام برنت بحر الشمال، تسليم ايلول/سبتمبر، بنسبة 0,71% الأربعاء ليصل إلى 85,33 دولارا للبرميل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا “حتى تنهي الولايات المتحدة أعمالها العدوانية”.

ولمّح إلى إمكان “إغلاق طرق أخرى لتصدير النفط والغاز تخدم مصالح الولايات المتحدة وحلفائها”، من دون أن يخوض في تفاصيل هذا الاحتمال.

ويعتزم الرئيس الأميركي من خلال إعادة فرض الحصار البحري الضغط على طهران التي تريد إبقاء تحكُّمها بالمضيق، حيث لا تسمح إلا بمسار واحد للملاحة على طول سواحلها.

وبعدما سبق لإيران أن أعلنت عزمها تقاضي بدل خدمات عن عبور مضيق هرمز، قال ترامب الاثنين إنه ينوي استيفاء رسوم بنسبة 20 في المئة من قيمة الشحنات التي تعبر المضيق لقاء حمايته، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي الذي يكفل حرية الملاحة.

لكنه تراجع الثلاثاء عن هذه الخطوة، مستعيضا عن هذا المشروع بـ”اتفاقات تجارية واستثمارية” مع دول الخليج.

– أسبوع “سيئ للغاية” –

وجّه الرئيس الأميركي إنذارا جديدا للإيرانيين، مخيّرا إياهم بين استئناف المفاوضات، أو “سيكون الأسبوع المقبل سيئا للغاية”، بحسب تصريحات أدلى بها عبر قناة فوكس نيوز، مُلمّحا إلى إمكانية قصف الجسور ومحطات توليد الطاقة.

خلال الحصار السابق الذي فُرض في نيسان/أبريل ردا على إغلاق طهران لمضيق هرمز، لم تتمكن إيران من تصدير “برميل نفط واحد”، وفق كبير مفاوضيها رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف.

ورأى معهد دراسة الحرب أن هذه “العملية أدّت دورا حاسما في التوصل إلى مذكرة التفاهم”.

وكان ترامب أرسل الأسبوع الفائت إشعارا رسميا إلى الكونغرس يبلغه فيه بمعاودة الحرب التي اندلعت في 28 شباط/قبراير بقصف أميركي وإسرائيلي لإيران.

بور-سجو/ب ح-جك/ع ش