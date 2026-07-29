ضربات أميركية سعودية على الحشد الشعبي العراقي توسع نطاق حرب الشرق الأوسط

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أعلنت القوات الأميركية والسعودية الأربعاء شنّ غارات على مقرات للحشد الشعبي العراقي الذي يضم مجموعات مسلحة موالية لإيران، مع انتقال رقعة الحرب في الشرق الأوسط من قتال مركزي مع طهران، الى استهداف فصائل حليفة للجمهورية الإسلامية في المنطقة.

وبعد هدوء على مدى أيام في الضربات المباشرة بين طهران وواشنطن، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني الأربعاء بوقوع ضربات أميركية على شمال غرب البلاد المحاذي للحدود مع العراق.

وأورد “قبل دقائق قليلة، تعرضت ناحية في منطقة بيرانشهر الحدودية لغارات جوية أميركية معادية”. وكانت وكالة أنباء فارس نقلت عن مسؤول إدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الغربية قوله إن “صاروخا معاديا” أصاب مكانا غير مأهول في المنطقة ذاتها، من دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

ويأتي دخول العراق مجددا على خط الحرب في الشرق الأوسط، بعد تصعيد في الأيام الماضية على جبهة الرياض والحوثيين اليمنيين المدعومين من طهران خرق هدوءا تشهده منذ أعوام. وتأتي ضربات السعودية على العراق بعدما اتهمت المملكة أكثر من مرة خلال الأيام الماضية فصائل عراقية موالية لإيران، باستهداف منشآتها النفطية.

وفي ظل هذه الأحداث، عاود النفط ارتفاعه في الأسواق العالمية، وهو المتأثر أساسا بإغلاق إيران مضيق هرمز بعد استئناف الأعمال الحربية مع الولايات المتحدة في 7 تموز/يوليو.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان “نفذت القيادة المركزية الأمريكية والقوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق… استهدفت إرهابيين موالين لإيران كان الحرس الثوري الإسلامي الايراني قد وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية”.

وأوضحت أن الغارات شملت “مواقع لوجستية ومواقع أسلحة متعددة تابعة للإرهابيين”، واضعة ذلك في إطار “رد قوي على أكثر من 30 هجوما بطائرات مسيّرة وجهها الحرس الثوري الايراني خلال الساعات الـ72 الماضية”.

وأكّدت وزارة الدفاع السعودية شنّ هجوم على “ميليشيات إرهابية موالية لإيران” في العراق، بالتنسيق مع واشنطن.

من جهتها، أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات التي “شنّها العدوان الأمريكي-السعودي المشترك”، مشيرة الى أنها استهدفت محافظات بغداد، وواسط، ونينوى، والبصرة، وكركوك، وكربلاء، وديالى.

وأكدت هيئة الحشد الشعبي وقوع “أضرار مادية متفاوتة” في المراكز والعتاد، منددة بـ”التصعيد الخطير” ضد “المؤسسات الأمنية الرسمية”.

وتشكّلت الهيئة في 2014 من متطوعين ومجموعات عراقية مسلحة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وأصبحت لاحقا جزءا من المؤسسة العسكرية الرسمية. لكنها تضمّ كذلك ألوية تابعة لفصائل حليفة لطهران تتحرّك بشكل مستقل وشنّت هجمات على مصالح أميركية خلال الحرب، وردّت عليها واشنطن بهجمات دامية.

– اعتراض صواريخ إيرانية –

وكانت الرياض أعلنت الاثنين والثلاثاء اعتراض مسيّرات أطلقتها هذه المجموعات نحو منشآتها النفطية، مطالبة العراق بمنع استخدام أراضيه لمهاجمتها.

وفي حين أعلنت الحكومة في بغداد فتح تحقيق، نفت “المقاومة الإسلامية في العراق” التي تضم مجموعات موالية لطهران، تنفيذ أي عملية ضد المملكة.

الى ذلك، ذكرت سنتكوم الأربعاء أنها “اعترضت بنجاح” صواريخ أطلقتها إيران “في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط” دون تحديد أي موقع.

بدوره، أعلن الجيش الأردني أنه اعترض خمسة صواريخ مصدرها إيران.

من جهته، أكد الحرس الثوري أن قوته الجوفضائية “استهدفت قاعدة جوية ومركز القيادة المركزية للولايات المتحدة في الأردن” بصواريخ بالستية.

وحذّر من أنه “طالما استمرت التهديدات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية… فإن المقاومة ستستمر”.

وأدى تجدد الأعمال العدائية إلى ارتفاع أسعار النفط. وقفز سعر خام برنت بحر الشمال المرجعي عالميا، بنسبة 5,3 في المئة ظهر الأربعاء ليصل الى 88,57 دولارا للبرميل، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، المرجعي أميركيا، الى 83,25 دولارا.

ويتأثر سعر النفط بإغلاق مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية. كما يتأثر بإعلان الحوثيين فرض حظر بحري على موانئ السعودية، أكبر مصدّر للخام في العالم، المطلة على البحر الأحمر، والتي باتت تستخدمها المملكة للالتفاف على القيود في مضيق هرمز.

والأربعاء، أعلن الحرس الثوري أنه استهدف ثلاث ناقلات نفط كانت تحاول العبور عبر هرمز، وفق وكالة “تسنيم”.

وفي اليوم السابق، أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر بصواريخ بالستية.

– ترامب يستقبل نتانياهو –

وتأتي هذه الأحداث بعد ساعات من لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء في البيت الأبيض، وذلك للمرة الأولى منذ بدئهما الحرب على إيران في 28 شباط/فبراير.

وعقد اللقاء بعيدا من وسائل الإعلام.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال “لقد أجريت اجتماعا جيدا! تمت مناقشة العديد من المسائل المهمة”.

وقال نتانياهو إن الاجتماع كان “ممتازا”، وتخلله “حديث طبعه… الفهم المشترك لهدفنا المشترك: ضمان ألا تحصل إيران على أسلحة نووية”.

واستمر الاجتماع المغلق الذي وصفه البيت الأبيض بـ”الإيجابي والمثمر” حوالى ساعة ونصف ساعة، وهو الثامن بين نتانياهو وترامب منذ عودة الأخير إلى البيت الأبيض العام الماضي. لكنه لا يزيل الانطباع بوجود خلافات بينهما.

ولم تشارك إسرائيل في الموجة الأخيرة من الأعمال الحربية ضد إيران.

وشهدت العلاقات بين ترامب ونتانياهو تدهورا في نيسان/أبريل خلال المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق أولي لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران حين وجه الرئيس الجمهوري انتقادات حادة إلى حليفه الإسرائيلي متهما إياه بعرقلة الجهود الدبلوماسية.

بور-روك/الح-لين-كام/ح س