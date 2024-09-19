ضربات إسرائيلية تصيب أهدافا عديدة في لبنان

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إن طائراته ومدفعيته قصفت عدة أهداف في جنوب لبنان خلال الليل، وسط تصاعد التوتر في أعقاب هجمات كبيرة استهدفت أجهزة اتصالات تستخدمها جماعة حزب الله هذا الأسبوع.

وقال الجيش إن الضربات الجوية أصابت أهدافا لحزب الله في شيحين والطيبة وبليدا وميس الجبل وعيترون وكفركلا في جنوب لبنان، بالإضافة إلى منشأة تخزين أسلحة تابعة لحزب الله في منطقة الخيام.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عددا من المدنيين الإسرائيليين أصيبوا بنيران صواريخ مضادة للدبابات من لبنان، لكن لم يصدر تأكيد رسمي.

وتأتي الضربات الإسرائيلية الأخيرة بعد فترة من تنامي القلق بشأن تصعيد الصراع على الحدود مع جنوب لبنان، حيث تتبادل القوات الإسرائيلية إطلاق النار مع حزب الله المدعوم من إيران منذ شهور.

وقال الجيش إن حزب الله أطلق يوم الأربعاء نحو 20 قذيفة على إسرائيل، واعترضت أنظمة الدفاع الجوي معظمها دون التسبب في أي إصابات.

وتم إطلاق نحو عشرة صواريخ على منطقة جبل الشيخ في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، حيث توجد منشآت مراقبة وتجسس ودفاع جوي إسرائيلية هامة.

وقُتل العشرات هذا الأسبوع وأصيب الآلاف في هجوم متطور استهدف أجهزة اتصالات يستخدمها أعضاء في جماعة حزب الله. ولم تعلق إسرائيل بشكل مباشر على الهجمات التي قالت عدة مصادر أمنية إن جهاز الموساد الإسرائيلي هو من نفذها.