ضربات إسرائيلية تقتل 16 على الأقل في غزة واستمرار الضغط على شمال القطاع

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – أودت ضربات جوية إسرائيلية بحياة ما لا يقل عن 16 فلسطينيا يوم الاثنين في غزة حيث قال سكان إنهم يخشون أن يكون هدف الهجمات الجوية والبرية الجديدة هو إخلاء مناطق في شمال القطاع من المدنيين.

وذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) أن إسرائيل قلصت عدد شاحنات المساعدات المسموح لها بدخول غزة، مما أدى إلى تفاقم النقص في الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية الأخرى، لكن إسرائيل نفت ذلك.

وفي أحدث الهجمات الدامية، قال مسعفون إن عدة أشخاص قتلوا أو أصيبوا في ضربة على بيت لاهيا بشمال غزة في وقت متأخر من يوم الاثنين وهي نفس البلدة التي سقط فيها سبعة أشخاص قتلى في هجوم على منزلين في وقت سابق من اليوم.

وأبلغ مسعفون رويترز أن ضربة إسرائيلية قتلت أربعة أشخاص في الزوايدة بوسط غزة بينما قتل خمسة آخرون في ضربات أخرى بوسط وجنوب القطاع.

وذكر المسعفون أن عدة أشخاص أصيبوا في الهجمات وأن القوات الإسرائيلية نشرت دبابات في مخيم النصيرات في وقت سابق من يوم الاثنين.

ونشرت إسرائيل دبابات في جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا في الخامس من أكتوبر تشرين الأول، قائلة إنها تهدف لمنع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من إعادة تنظيم صفوفها.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات إسرائيلية تواصل قصف مستشفى كمال عدوان وإن عددا كبيرا من أفراد الطاقم الطبي والمرضى أصيبوا.

وأضافت الوزارة “الطواقم الطبية لا تستطيع التحرك بين أقسام المستشفى ولا تستطيع إنقاذ زملاءهم المصابين ويبدو أن هناك قرارا تم اتخاذه بإعدام جميع الكوادر التي رفضت إخلاء المستشفى”.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يبذل جهودا لتقليل الضرر الذي قد يلحق بالمدنيين في غزة في الوقت الذي تخوض فيه قواته اشتباكات مع المسلحين الفلسطينيين الذين تقول إسرائيل إنهم يستخدمون الملاجئ والمستشفيات لشن هجمات على قواتها، وهو ما تنفيه حماس.

وقالت إسرائيل يوم الاثنين إن ما لا يقل عن 70 من المرضى والمرافقين لهم تم إجلاؤهم بأمان من مستشفيي كمال عدوان والعودة إلى مرافق طبية أخرى في غزة، وأشارت إلى تسليم شحنات من الوقود والمياه والإمدادات الطبية للمستشفيين.

ويقول الفلسطينيون إن الهجمات الجديدة والأوامر التي صدرت للسكان بالنزوح تهدف إلى إخلاء بلدتين في شمال غزة ومخيم للاجئين من السكان لإنشاء مناطق عازلة. وتقول إسرائيل إنها تحاول إبعاد المدنيين عن طريق الأذى بسبب اشتباكها مع مقاتلي حماس هناك.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الذي تديره حماس أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ الخامس من أكتوبر تشرين الأول بلغ 1800، كما أصيب أربعة آلاف آخرون.

ولم يصدر تأكيد بشأن عدد القتلى والمصابين من وزارة الصحة في القطاع ودأبت إسرائيل على اتهام المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس بالمبالغة في أعداد القتلى.

وتقول إسرائيل إن قواتها قتلت مئات من المسلحين الفلسطينيين وفككت بنية تحتية عسكرية في جباليا في الشهر المنصرم.

وتقول سلطات قطاع غزة إن ما يزيد على 43300 فلسطيني قتلوا في الحرب المستمرة منذ أكثر من عام في القطاع الفلسطيني. وحولت الحرب أيضا مناطق واسعة من القطاع إلى أنقاض.

واندلعت الحرب بعد هجوم بقيادة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى قطاع غزة.