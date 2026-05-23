ضربات إسرائيلية تلحق أضرارا بمستشفى في صور بجنوب لبنان (مسؤول)

تعرّض مستشفى في مدينة صور بجنوب لبنان لأضرار جراء غارات شنّتها إسرائيل ليلا، بحسب ما أفاد رئيسه ومراسل وكالة فرانس برس السبت، مع مواصلة الدولة العبرية ضرباتها التي تقول إنها تستهدف منشآت لحزب الله.

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر قرابة منتصف ليل الجمعة السبت بالتوقيت المحلي، إنذارا بإخلاء مبنيين ومحطيهما في منطقة صور، قبل القيام بقصفهما بذريعة استهداف حزب الله.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن أحد المبنيين المهددين يقع قرب مستشفى حيرام في صور، وأن أضرارا بالغة لحقت به بعدما نفذت الدولة العبرية تهديدها بقصف المبنى.

وأوضحت “أدت الغارة الى أضرار جسيمة بمستشفى حيرام وفي غرف العمليات والممرضين والمرضى والعيادات، وشبكات الكهرباء وزجاج مبنى المستشفى”.

وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس زجاجا مهشما وألواحا متطايرة من السقف، ومعدات طبية متضررة في المستشفى المكوَّن من طبقات عدة، لا سيّما في الأجزاء المواجهة للمبنى المستهدَف.

وقال رئيس مجلس إدارة المستشفى سلمان عيديبي لفرانس برس “نقلنا المرضى الى أماكن ثانية أكثر أمانا”.

وأكد أن أيا من المرضى لم يصب بأذى، لكن نحو 30 شخصا من طاقم المستشفى تعرضوا لجروح طفيفة. وأشار الى أن تقييم الأضرار لا يزال جاريا، وأن المستشفى يواصل العمل في هذه الظروف، رغم توقف قسم الطوارئ لفترة وجيزة.

وأشار الى أن هذه المرة الثانية التي تستهدف فيها غارة إسرائيلية محيط المستشفى، منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحزب الله في الثاني من آذار/مارس.

وشاهد مراسل آخر لفرانس برس أضرارا بالغة في محيط المبنى الثاني الذي استهدفته الضربات الإسرائيلية ليلا، بينما كان أشخاص يبحثون بين الأنقاض عن بعض مقتنياتهم أو ما تبقى منها.

ويقع المبنيان اللذان تمّ تدميرهما، في أحياء سكنية في المدينة التي تتعرض لضربات إسرائيلية شبه يومية. وبعيد التحذير الإسرائيلي، قام عناصر من الدفاع المدني والشرطة البلدية بدعوة الناس عبر مكبرات الصوت الى المغادرة. وشهدت الشوارع زحمة سير مع مسارعة سكان الى ترك منازلهم إثر الإنذار، بحسب مراسلي فرانس برس.

– استهداف بستان –

ومنذ سريان الهدنة التي أُعلن تمديدها لمدة 45 يوما إضافيا منذ مطلع الأسبوع الجاري، واصلت إسرائيل شنّ ضربات تقول إنها تستهدف حزب الله وعناصره، والقيام بعمليات نسف وتدمير في مناطق محاذية للحدود تحتلها قواتها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان السبت إنه استهدف ليلا “بنى تحتية تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة صور”.

كما طالت الغارات وفقا له “موقعا تحت أرضي تابعا لحزب الله الإرهابي استخدمه لإنتاج وسائل قتالية” في منطقة البقاع بشرق لبنان.

وتواصلت الغارات المكثفة السبت.

وأفادت الوكالة الوطنية عن “غارة عنيفة على منطقة جل البحر بمحيط صور”، إضافة الى سلسلة من الضربات في أكثر من موقع في جنوب لبنان، طالت إحداها “أحد بساتين الحمضيات في بلدة البازورية، ما أدى الى إصابة عدد من العمال السوريين أثناء عملهم هناك”.

وأوقعت الضربات الإسرائيلية أكثر من ثلاثة آلاف قتيل وهجّرت أكثر من مليون شخص، بحسب السلطات اللبانية.

