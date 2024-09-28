ضربات إسرائيلية تهز بيروت وتستهدف مركز قيادة حزب الله

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من مايا الجبيلي وتوم بيري وإميلي روز

بيروت/القدس (رويترز) – استهدفت موجة جديدة من الضربات الجوية الضاحية الجنوبية لبيروت في الساعات الأولى من يوم السبت، مع تكثيف إسرائيل هجماتها على حزب الله، بعد ضربة ضخمة على مركز قيادة الحركة المدعومة من إيران والتي استهدفت على ما يبدو أمينها العام حسن نصر الله.

وسمع شهود من رويترز أكثر من عشرين ضربة جوية منفصلة قبل فجر يوم السبت. وتجمع آلاف اللبنانيين في الساحات والمتنزهات والأرصفة في وسط بيروت والمناطق المطلة على البحر، بعد أن تركوا منازلهم في الضاحية الجنوبية.

وهزت ضربات عنيفة جنوب بيروت يوم الجمعة أيضا. ولم يتسن الحصول على تأكيد فوري بشأن مصير نصر الله. لكن مصدرا مقربا من حزب الله قال لرويترز إن الاتصال مقطوع معه. ولم تصدر الجماعة أي بيان.

ولم تقل إسرائيل حتى الآن إنها كانت تستهدف نصر الله، لكن مسؤولا إسرائيليا كبيرا قال إن كبار قادة حزب الله كانوا مستهدفين.

وقال المسؤول الإسرائيلي للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الهجوم الذي وقع يوم الجمعة قد أدى إلى مقتل نصر الله “أعتقد أنه من السابق لأوانه قول ذلك… في بعض الأحيان يخفون الحقيقة عندما ننجح”.

وفي وقت سابق، قال مصدر مقرب من حزب الله لرويترز إن نصر الله على قيد الحياة. كما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أنه بخير. وقال مسؤول أمني إيراني كبير لرويترز إن طهران تتحقق من وضعه.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه قتل قائد وحدة الصواريخ في حزب الله محمد علي إسماعيل ونائبه حسين أحمد إسماعيل.