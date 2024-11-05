ضربات إسرائيلية على بلدة الجية ومنطقة البقاع في لبنان

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بيروت (رويترز) – قالت وسائل إعلام لبنانية رسمية إن ضربة جوية إسرائيلية واحدة على الأقل استهدفت مبنى سكنيا في بلدة الجية الساحلية جنوبي بيروت يوم الثلاثاء فيما استهدفت‭‭‭‭‭‭ ‬‬‭‭‬‬‬‬‬‬ضربات أخرى مواقع متفرقة في أنحاء البلاد مما أدى إلى سقوط قتلى فيما أطلقت جماعة حزب الله صواريخ صوب إسرائيل.

وتسبب الهجوم على بلدة الجية الساحلية في تصاعد عمود ضخم من الدخان من مبنى سكني. ولم يتبين بعد ما إذا كانت الضربات محاولة اغتيال، ولم تصدر إسرائيل أي تحذير بالإخلاء قبل الضربات.

ويتبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله المدعومة من إيران إطلاق النار منذ أكثر من عام بالتوازي مع حرب غزة لكن الأعمال القتالية تصاعدت على مدى الأسابيع الستة الماضية. وتقول السلطات الصحية في لبنان إن أكثر من ثلاثة آلاف شخص لاقوا حتفهم في لبنان، معظمهم منذ أواخر سبتمبر أيلول.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن ضربات يوم الثلاثاء أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص قرب مدينة بعلبك في سهل البقاع من بينهم اثنان لقيا حتفهما في ضربة على سيارة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام التي تديرها الدولة اللبنانية يوم الثلاثاء إنها تقدر أن الضربات الجوية الإسرائيلية والتفجيرات واسعة النطاق للمنازل تسببت في تدمير أكثر من 40 ألف وحدة سكنية في المنطقة الحدودية.