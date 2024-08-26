ضربات إسرائيلية على غزة بعد التصعيد مع حزب الله

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يواصل الجيش الإسرائيلي الإثنين قصف قطاع غزة غداة جولة مفاوضات في القاهرة لم يرشح عنها شيء مهم وتصعيد كبير بين الدولة العبرية وحزب الله عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وازداد التوتر بين إسرائيل ومجموعات مدعومة من إيران في المنطقة منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من عشرة أشهر، ما يثير مخاوف في المجتمع الدولي عند كل تصعيد جديد من توسّع الحرب الى دول أخرى في الشرق الأوسط.

وتتواصل المفاوضات في القاهرة منذ أيام بوساطة أميركية ومصرية وقطرية في محاولة للتوصل الى هدنة في قطاع غزة.

وأعلن مسؤول في حماس الأحد أن وفد الحركة غادر القاهرة بعد لقاء مع الوسطاء المصريين والقطريين.

وتتمسّك حركة حماس بالاقتراح الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن في أيار/مايو ووافقت عليه في تموز/يوليو وينص على مرحلتين تشملان وقف إطلاق نار وتبادل رهائن محتجزين في قطاع غزة ومعتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيلية، وانسحابا إسرائيليا من المناطق المأهولة في غزة، وصولا الى انسحاب شامل.

إلا أن إسرائيل تصرّ على الإبقاء على بعض المواقع داخل قطاع غزة وأبرزها ما يعرف ب”محور فيلادلفيا” على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة.

ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” القريبة من السلطات المصرية الاثنين عن “مصدر رفيع المستوى” قوله إن “مصر جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية (بالمفاوضات) بعدم قبولها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا”.

وأضاف المصدر أن “مصر تدير الوساطة بين طرفي الصراع في غزة بما يتوافق مع أمنها القومي وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني”.

على الأرض، تتواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة المدمّر والمحاصر والذي يعاني من كارثة إنسانية تهدّد سكانه البالغ عددهم حوالى 2,4 مليون نسمة، بالجوع والمرض.

وأفاد شهود ومراسلون لوكالة فرانس برس الاثنين عن وقوع غارات جوية وقصف في مدينة غزة ومناطق أخرى من القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مسلحين في الجنوب.

وقال مسعفون إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا بعد استهداف منزل في حي الرمال غرب مدينة غزة. وأكد مسعفان لوكالة فرانس برس وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض.

وقال سائق سيارة الإسعاف حسين محيسن “ما زال هناك تحت الركام عدد من الشهداء والأشلاء. معظمهم من النساء والرجال والشيوخ الذين كانوا نائمين”.

– “الى اين سنذهب؟” –

في وسط قطاع غزة، وجّه الجيش الإسرائيلي أمرا بالإخلاء في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ما أثار حالة من الفوضى والقلق بين المرضى وآلاف النازحين الى المكان.

وقالت تمام الراعي المصابة بقصف في قدمها والممددة على سرير خارج المستشفى “قالوا لنا اخلوا الأقصى… أين سنذهب؟ أين سنتعالج؟”.

واندلعت الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق لحماس على إسرائيل تسبّب بمقتل 1199 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

كما خُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 105 منهم محتجزين في غزة، بينهم 34 أعلن الجيش وفاتهم.

وتسبّب القصف والعمليات البرية الإسرائيلية على قطاع غزة ردا على هجوم حماس بمقتل ما لا يقل عن 40435 أشخاص، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.

ودمّرت أجزاء كبيرة من قطاع غزة نتيجة الحرب، وانهار نظام الرعاية الصحية.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن دفعة من لقاحات شلل الأطفال دخلت غزة الأحد.

وتخطط وكالات الأمم المتحدة لحملة تطعيم جماعية بعد تسجيل أول حالة مؤكدة في القطاع منذ 25 عاما.

على الجبهة بين حزب الله وإسرائيل على جانبي الحدود اللبنانية، استؤنف تبادل إطلاق النار الاثنين كما هي الحال منذ بدء الحرب في قطاع غزة، وغداة يوم من تصعيد أعنف وأوسع نطاقا.

وأعلنت إسرائيل الأحد أنها أحبطت “جزءا كبيرا من هجوم” شنّه حزب الله على أراضيها ردّا على اغتيال قائده العسكري الكبير فؤاد شكر، بينما أكّد الحزب اللبناني أنه “أنجز” عمليته العسكرية على إسرائيل “بنجاح”.

وكان منسوب التوتر ارتفع في الأسابيع الأخيرة بعد مقتل شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت في ضربة إسرائيلية والذي تلاه بعد ساعات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة في طهران في ضربة نُسبت الى إسرائيل. وتوعّدت طهران وحزب الله بالردّ على مقتلهما.

وأكد حزب الله الأحد أنه استهدف بمسيرات وصواريخ كاتيوشا بشكل أساسي قاعدة للاستخبارات العسكرية قرب تل أبيب، بالإضافة الى ثكنات ومواقع عسكرية في شمال إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة.

ونفت إسرائيل إصابة قاعدة جليلوت الواقعة في ضواحي تل أبيب، مشيرة الى أنها دمّرت “آلاف منصات الصواريخ” التابعة للحزب في جنوب لبنان، الأمر الذي اعتبره الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله “ادعاءات كاذبة”.

وحذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد من أن إسرائيل لم تقل “كلمتها الأخيرة” بضرباتها الأحد على جنوب لبنان.

وأشادت إيران الاثنين بالهجوم الذي شنّه حزب الله على إسرائيل، معتبرة أن الدولة العبرية فقدت “قدرتها الهجومية وقوة الردع”.

بورز/شي/رض