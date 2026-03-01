ضربات إيرانية على كردستان وغضب في العراق بعد مقتل خامنئي

استهدفت ضربات إيرانية الأحد إقليم كردستان في شمال العراق حيث توجد قواعد أميركية، فيما عمّ الغضب مناطق في بغداد بعد مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في الهجوم الأميركي الإسرائيلي.

وأعلنت بغداد التي تعتبر حليفة لإيران رغم احتفاظها بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة، حداد لمدّة ثلاثة أيام على خامنئي الذي قتل السبت. وحضّ المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني الإيرانيين على الحفاظ على وحدتهم في ظل التطورات في الدولة المجاورة.

وقتلت ضربة إسرائيلية أميركية مدمّرة خامنئي في طهران السبت، في إطار هجوم بدأته واشنطن وإسرائيل على إيران بهدف الإطاحة بالحكم فيها.

وأسقطت الدفاعات الجوية الأميركية الأحد طائرتين مسيرتين على الأقل فوق أربيل في إقليم كردستان بشمال العراق، وفق ما شاهد مراسل لوكالة فرانس برس في المنطقة التي تضمّ قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي لمناهضة الجهاديين بقيادة الولايات المتحدة.

وأفاد المراسل من موقع قريب من القنصلية الأميركية في إربيل عن سماع دوي انفجارات فيما شوهد دخان يتصاعد في السماء.

وكان الجيش الإيراني أعلن في وقت سابق استهداف قواعد أميركية في إقليم كردستان العراق.

كما شاهد مصوّر لوكالة فرانس برس دخانا يتصاعد في الصباح الباكر من قرب مطار إربيل الذي يستضيف أيضا قوات أميركية، وسمع أصوات انفجارات.

وتتمتّع إيران كما الولايات المتحدة، بنفوذ قوي في العراق ذي الغالبية الشيعية، وتدعم مجموعات مسلحة موالية لها.

وأعلنت فصائل عراقية موالية لإيران السبت أنها لن تقف “على الحياد” وستدافع عن الجمهورية الإسلامية.

وقالت كتائب حزب الله، أحد أبرز الفصائل العراقية المسلحة، إنها ستهاجم القواعد الأميركية عقب مقتل اثنين من مقاتليها في غارات جوية استهدفت قاعدة عسكرية السبت في جنوب العراق.

وكانت القوات الأمنية في إقليم كردستان أعلنت السبت أن قوات التحالف أسقطت عددا من الصواريخ والطائرات المسيّرة المفخخة في إربيل.

– نعي وتظاهرات –

ونعى السيستاني في بيان الأحد علي خامنئي.

وقال “لا شكّ في أن الأعداء إنما قصدوا باستشهاده وشنّ العدوان العسكري الواسع على ايران أن يوقعوا ضررا بالغا على هذا البلد العزيز”، مضيفا “المتوقع من الشعب الإيراني العظيم أن يحافظ على وحدته ويرصّ صفوفه ولا يسمح للمعتدين بأن يحققوا أهدافهم المشؤومة”.

وأعلنت الحكومة العراقية الأحد الحداد ثلاثة أيام على وفاة خامنئي.

في بغداد، حاول مئات المتظاهرين الأحد اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة التي تقع فيها السفارة الأميركية.

وقال مصدر أمني لفرانس برس “حاول مئات المحتجين اقتحام المنطقة الخضراء وقد تمّ التصدّي لهم”.

وأفاد مصوّر لفرانس برس أن شبانا كانوا يلقون الحجارة باتجاه القوات الأمنية في محيط السفارة والتي ردّت باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وأفاد اعلام محلي عراقي عن خروج احتجاجات أيضا في محافظات في جنوب العراق.

وقال ابو وليد (56 عاما)، أحد المتظاهرين الذين تجمّعوا عند بوابة المنطقة الخضراء ببغداد، وهو يتقدّم مجموعة من المتظاهرين حمل أحدهم صورا لخامنئي “نحن متظاهرون سلميون جئنا للمطالبة بطرد الاميركيين وسفارة الشرّ الأميركية التي قتلت آية الله خامنئي”.

وأصدر “الإطار التنسيقي”، التحالف الحاكم في العراق والمؤلف من أحزاب شيعية مقرّبة من إيران، بيانا جاء فيه “بعميق الحزن وبالغ الأسى ننعي رحيل الإمام القائد الشهيد السيد علي خامنئي”.

وتابع “ستبقى اللعنة تطارد الصهاينة القتلة ما بقي الدهر”.

وعزّى زعيم التيار الشيعي الوطني مقتدى الصدر في بيان “العالم الإسلامي أجمع” بموت خامنئي.

