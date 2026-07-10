ضربات بالطائرات المسيّرة على منشآت نفطية في جنوب روسيا

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استهدفت هجمات بطائرات مسيّرة منشآت نفطية في جنوب روسيا الجمعة، ما أدى إلى اندلاع حريق في مصفاة نفط بمنطقة كراسنودار، وفق ما أفادت السلطات التي أعلنت تدمير 376 مسيّرة أوكرانية خلال الليل.

وقالت قيادة عمليات منطقة كراسنودار عبر تلغرام “اندلع حريق في مصفاة إيلسكي إثر سقوط حطام مسيرات”، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات أو قتلى.

وأفاد يوري سليوسار، حاكم منطقة روستوف في جنوب روسيا، بأن حريقا اندلع في منشأتين لتخزين المحروقات في أزوف إثر ضربات جوية.

وتأتي هذه الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية في وقت تواجه البلاد صعوبات في إمدادات الوقود، لا سيما في شبه جزيرة القرم المجاورة.

من جهة ثانية دمرت القوات الروسية بين الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي الخميس والسابعة صباحا الجمعة 376 طائرة مسيّرة أوكرانية، على ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق ماكس للمراسلة.

وتواصل روسيا شن هجمات يومية على أوكرانيا منذ بدء هجومها الشامل في شباط/فبراير 2022.

من الجهة المقابلة، يشن الجيش الأوكراني بانتظام هجمات بطائرات مسيّرة على روسيا، مستهدفا في المقام الأول البنية التحتية للطاقة التي تتيح لموسكو تمويل مجهودها الحربي.

وتشهد المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة لإنهاء الصراع حالا من المرواحة في المرحلة الراهنة.

بور/رك/ب ح