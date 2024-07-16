ضربات جديدة على قطاع غزة وسط تلاشي آمال التوصل إلى هدنة

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يتواصل القصف كثيفاً الثلاثاء في قطاع غزة المدمّر جرّاء الحرب المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس فيما تتلاشى الآمال بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتتفاقم “الكارثة الإنسانية” بحسب منظمات غير حكومية.

وخلال اجتماع في واشنطن، عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مسؤولَين إسرائيليين كبيرين عن “القلق العميق” الذي يساور الولايات المتحدة في أعقاب الغارات التي شنّها الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة في قطاع غزة وأوقعت خسائر كبيرة في الأرواح، بحسب المتحدث باسمه ماثيو ميلر.

وفي وقت استؤنفت الجهود الدبلوماسية على أمل التوصل لوقف إطلاق النار، أعلن قيادي كبير في حماس الأحد وقف المفاوضات الجارية عبر الوسطاء “بسبب عدم جدية الاحتلال وسياسة المماطلة والتعطيل المستمرة وارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل”.

صباح الثلاثاء، تحدث شهود لوكالة فرانس برس عن قصف مدفعي إسرائيلي عنيف وإطلاق نار كثيف بآليات للجيش ومروحية رباعية مسيّرة غرب مخيم النصيرات، في الوسط.

وفي الجنوب، فجر الثلاثاء في قطاع غزة، انتُشلت أربع جثث وثلاثة جرحى من تحت أنقاض منزل استهدفته غارة جوية إسرائيلية في خان يونس، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني الذي أفاد أيضا بمقتل شخص وإصابة آخرين في منزل في النصيرات جراء استهدافه بطائرة إسرائيلية.

ونُقلت خمس جثث إلى مستشفى ناصر بعد “استهداف” مجموعة من المواطنيين في منطقة خربة العدس في رفح، بحسب مصدر طبي.

وليل الاثنين الثلاثاء، تحدث شهود عن غارات وقصف مدفعي نفذها الجيش الإسرائيلي على مختلف أنحاء القطاع الفلسطيني من شماله إلى جنوبه.

وفي مدينة غزة، قالت أجهزة الإسعاف إنها عثرت على قتيل وجريحَين في شقة استُهدفت.

من جهته، أفاد الدفاع المدني في القطاع الذي تديره حماس بأن غارة إسرائيلية على منزل في الزوايدة في وسط القطاع، أدت إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين.

والاثنين، أفاد المصدر نفسه بمقتل شخص على الأقل وإصابة أربعة آخرين في غارة جوية إسرائيلية على مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين في حي الرمال في مدينة غزة. وهذه المدرسة السادسة التي تضم نازحين وتتعرض للقصف خلال تسعة أيام في القطاع المحاصر.

والأحد، قتل 22 شخصًا على الأقل بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس في ضربة على مدرسة أبو عريبان في مخيم النصيرات حيث قال الجيش الإسرائيلي إن قواته الجوية استهدفت مقاتلين.

– “عرقلة منهجية” –

واعتبرت منظمة “أطباء بلا حدود” أن “الأحداث الأخيرة تفاقم الكارثة الإنسانية”، منددة مع منظمات غير حكومية أخرى بـ”عرقلة إسرائيل المنظمة للمساعدات وهجماتها على عمليات الإغاثة”.

وفي تقرير نُشر الاثنين، حذّرت 13 منظمة غير حكومية من “تدهور” وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مع تكثيف العمليات الإسرائيلية.

ولفتت المنظمات إلى أن سيطرة الجيش الإسرائيلي منذ بداية أيار/مايو على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، تسببت “بالوقف الكامل” لإيصال المساعدات. وبين المنظمات غير الحكومية أوكسفام وكير وسيف ذي تشيلدرن وأطباء العالم.

ونوّهت المنظمات إلى أن إسرائيل سهّلت 46% فقط من المهمات الإنسانية المقررة (53 من أصل 115).

وفي شمال قطاع غزة، أصبحت نحو 20% من الأسر مصنّفة في وضع “كارثي” و50% في حالة “طوارئ” بسبب خطر المجاعة، بحسب منظمة أطباء بلا حدود التي أشارت إلى أن توزيع المساعدات في هذه المناطق “محدود جدًا”.

من جهتها، تنفي إسرائيل انتشار المجاعة في غزة وتتهم الأمم المتحدة بأنها مسؤولة عن عرقلة وصول المساعدات.

اندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق نفذته حماس في جنوب إسرائيل وأدى إلى مقتل 1195 شخصًا، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

ومن بين 251 شخصًا خطفوا خلال الهجوم، ما زال 116 محتجزين في غزة، توفي 42 منهم، حسب الجيش.

– “عشرات الصواريخ” –

وردًا على هجوم حماس توعدت إسرائيل بالقضاء على الحركة وشنت هجومًا مدمرًا واسع النطاق أسفر حتى الآن عن 38713 قتيلا معظمهم مدنيون، حسب وزارة الصحة في القطاع.

ومنذ بدء الحرب في غزة، يتبادل حزب الله الداعم لحماس والجيش الإسرائيلي القصف بشكل يومي عبر الحدود. وتزداد حدّة القصف تبعاً للمواقف أو عند استهداف اسرائيل قياديين ميدانيّين.

وقُتل مقاتل في حزب الله وشقيقته بضربة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية والحزب، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مستودع أسلحة.

وردّاً على الغارة التي استهدفت بنت جبيل، أطلق حزب الله صواريخ باتجاه شمال إسرائيل.

وقال الحزب في بيان إنّه “ردّاً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً المجزرة المروّعة التي أقدم عليها العدو في مدينة بنت جبيل”، فإنّ مقاتلي الحزب قصفوا بلدة كريات شمونة شمالي إسرائيل “بعشرات الصواريخ”.

– ضربة قاسية للمفاوضات –

وبعد أشهر من المفاوضات العقيمة، يوجه إعلان مسؤول في حماس وقف المفاوضات ضربة قاسية لجهود الوسطاء، قطر والولايات المتحدة ومصر، للتقدم في اتجاه وقف إطلاق نار وتبادل الرهائن في مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأفاد قيادي في حماس بأن الحركة “أبدت مرونة كبيرة من أجل التوصل لاتفاق وإنهاء العدوان، وحماس مستعدة لاستئناف المفاوضات عندما تتوافر الجدية لدى حكومة الاحتلال للتوصل لاتفاق وقف النار وصفقة تبادل للأسرى”.

واتهم اسماعيل هنية السبت رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو “بوضع عراقيل” تحول دون التوصّل إلى اتفاق لوقف النار من خلال “المجازر البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال”، وفقاً لبيان صادر عن الحركة الإسلامية.

ودعا هنية الوسطاء الدوليين إلى التحرك، طالبًا منهم “القيام بما يلزم مع الإدارة الأميركية وغيرها لوقف هذه المجازر”.

وأكد نتانياهو مرارًا عزمه على مواصلة الحرب حتى القضاء على حماس وإعادة جميع الرهائن.

بور-سغ/كبج/ص ك