ضربات جوية وقصف مدفعي على قطاع غزة

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استهدف قصف جوي ومدفعي الاثنين قطاع غزة حيث يواصل الجيش الاسرائيلي هجومه ضد حماس بعد ضربات قاتلة في الأيام الماضية على مخيم نازحين ومدرسة تؤوي مدنيين.

وقد أعلنت حركة حماس الأحد وقف المفاوضات غير المباشرة التي تخوضها دول وسيطة حول وقف إطلاق نار في قطاع غزة “بسبب عدم جدية الاحتلال وسياسة المماطلة والتعطيل المستمرة وارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل” بحسب قيادي كبير فيها.

الاثنين أفاد شهود وعناصر إسعاف بقصف مدفعي على عدة أحياء في مدينة غزة.

أوقعت ضربة على مخيم المغازي في وسط قطاع غزة خمسة قتلى بينهم ثلاثة أطفال بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فيما استهدف قصف مدفعي، بحسب شهود، محيط مخيم النصيرات في المنطقة نفسها.

الأحد قتل 15 شخصا على الأقل بحسب الدفاع المدني في ضربة على مدرسة في مخيم النصيرات حيث قال الجيش الإسرائيلي إن قواته الجوية قصفت “إرهابيين”.

وهذه خامس مدرسة تتعرض للقصف في ثمانية أيام في قطاع غزة.

في الجنوب استهدفت نيران مروحيات الاثنين ضواحي خان يونس ورفح بحسب شهود.

وأعلن الجيش أنه قام الاحد “بتصفية خلية إرهابية مسلحة بقاذفات صواريخ، خلال معارك قريبة” في منطقة رفح عند الحدود مع مصر مضيفا أنه تم أيضا “تصفية العديد من الارهابيين” في وسط قطاع غزة.

وأضاف الجيش أن قوات برية مدعومة بقوات بحرية اسرائيلية في المتوسط “تواصل ضرب أهداف ارهابية”.

وأدت غارات إسرائيلية السبت إلى مقتل 92 فلسطينيا بحسب حماس في مخيم المواصي للنازحين في جنوب القطاع قرب خان يونس، كما أسفرت غارة أخرى على مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة عن 45 قتيلا ومصابا.

والأحد، أعلنت إسرائيل أن الغارة أسفرت عن مقتل رافع سلامة، القيادي العسكري البارز في حماس، لافتة الى أنه “أحد العقول المدبرة” لهجوم السابع من تشرين الأول/اكتوبر.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان “ضرب سلاح الجو الإسرائيلي قائد لواء خان يونس التابع لحركة حماس رافع سلامة في منطقة خان يونس وقتله”.

في المقابل أكد قيادي في الحركة الإسلامية لوكالة فرانس برس أن قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف “بخير” بعدما قالت إسرائيل إن غارة استهدفته السبت. وأوضح المصدر طالبا عدم كشف هويته “القائد محمد الضيف بخير ويشرف مباشرة على عمليات القسام والمقاومة”.

– “مجزرة بشعة” –

بعد الضربة على المواصي، روى سكوت أندرسون مدير شؤون الأونروا في قطاع غزة إنه أثناء زيارته مستشفى ناصر في خان يونس، حيث نقل الكثير من الضحايا، “شاهدت بعضاً من أفظع المشاهد التي رأيتها” في الحرب.

وأضاف “رأيت أطفالاً صغاراً مبتوري الأطراف، وأطفالاً مشلولين وغير قادرين على تلقي العلاج، وآخرين منفصلين عن ذويهم”. وتابع أندرسون أن “العوائق التي تعترض العمليات الإنسانية تمنعنا من دعم الناس في أي مكان ضمن النطاق اللازم”.

وتحدثت الحركة الفلسطينية عن “مجزرة بشعة”.

وأكد الجيش من جهته أن “الضربة نفذت في منطقة مغلقة تديرها حماس، لم يكن فيها مدنيون بحسب معلوماتنا”.

تقع منطقة المواصي الساحلية بين رفح وخان يونس، وكان الجيش أعلنها “منطقة إنسانية” وطلب من النازحين التوجه إليها. وقدرت منظمة الصحة العالمية في أيار/مايو الماضي أن هناك 60 و75 ألف شخص موجودون فيها في ظروف مزرية.

اندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق نفذته حماس في جنوب إسرائيل وأدى إلى مقتل 1195 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

ومن بين 251 شخصا خطفوا خلال الهجوم، ما زال 116 محتجزين في غزة، توفي 42 منهم، حسب الجيش.

ردا على هجوم حماس توعدت إسرائيل بالقضاء على الحركة وشنت هجوما مدمراً واسع النطاق أسفر حتى الآن عن 38584 قتيلا معظمهم مدنيون، حسب وزارة الصحة في القطاع.

– ضربة قاسية للمفاوضات –

بعد أشهر من المفاوضات التي بقيت بدون نتائج، يوجه قرار حماس وقف المفاوضات ضربة قاسية لجهود الوسطاء، قطر والولايات المتحدة ومصر، للتقدم في اتجاه وقف اطلاق نار وتبادل معظم رهائن هجوم السابع من تشرين الاول/أكتوبر في مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأفاد قيادي في حماس بأن الحركة “أبدت مرونة كبيرة من أجل التوصل لاتفاق وإنهاء العدوان، وحماس مستعدة لاستئناف المفاوضات عندما تتوافر الجدية لدى حكومة الاحتلال للتوصل لاتفاق وقف النار وصفقة تبادل للأسرى”.

واتهم اسماعيل هنية السبت رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ”وضع عراقيل” تحول دون التوصّل إلى اتفاق لوقف النار من خلال “المجازر البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال”، وفقاً لبيان صادر عن الحركة الإسلامية.

ودعا هنية الوسطاء الدوليين إلى التحرك، طالبا منهم “القيام بما يلزم مع الإدارة الأميركية وغيرها لوقف هذه المجازر”.

وأكد نتانياهو مرارا عزمه على مواصلة الحرب حتى القضاء على حماس وإعادة جميع الرهائن.

بور/نور/غ ر