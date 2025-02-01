ضربات روسية على أوكرانيا ومزيد من الضغط على مدينة استراتيجية

afp_tickers

5دقائق

أطلقت روسيا عشرات الصواريخ والمسيرات على أوكرانيا ما اسفر عن 12 قتيلا، وفق ما افادت كييف السبت، في حين أكدت موسكو ان قواتها تتقدم نحو مدينة توريتسك الاستراتيجية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تلغرام “خلال الليلة الماضية، هاجمت روسيا مدننا بمختلف أنواع الأسلحة: صواريخ، مسيّرات، قنابل جوية”.

وأضاف أنّ “كلاّ من هذه الهجمات الإرهابية يُظهر أنّنا بحاجة إلى المساعدة للدفاع عن أنفسنا في مواجهة الإرهاب الروسي”، داعيا “شركاء” كييف إلى التحرّك.

وأشار زيلينسكي إلى أضرار في ست مناطق، هي زابوريجيا وأوديسا وسومي وخاركيف وخميلنيتسكي وكييف.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية ظهرا بأن موسكو أطلقت 42 صاروخا و123 طائرة مسيّرة على البلاد، لافتة إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ من دون تحديد عددها.

وأكدت القوات الجوية الأوكرانية تدمير 56 طائرة مسيرة معادية، وأن 61 أخرى لم تصل إلى أهدافها.

وقتل 12 شخصا على الاقل في ضربات ليل الجمعة السبت وفجر السبت طاولت وسط أوكرانيا وشرقها.

وقتل ثمانية من هؤلاء وبينهم طفل في قصف صاروخي على مبنى سكني في مدينة بولتافا بوسط البلاد، بحسب اجهزة الاسعاف. واعلنت السلطات الحداد لثلاثة ايام.

وشاهد مصور لفرانس برس في المكان عناصر إطفاء يبحثون بين ركام المبنى.

في خاركيف كبرى مدن شمال شرق أوكرانيا، أسفر تحطم طائرة روسية بدون طيار فوق مبنى سكني بعدما أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي، عن مقتل امرأة وإصابة أربعة آخرين بجروح، حسبما أعلن حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف عبر تطبيق تلغرام.

كذلك، قُتل ثلاثة عناصر شرطة في ضربة جوية روسية على إيوناكيفسكا الواقعة قرب الحدود الروسية في منطقة سومي (شمال شرق)، وفقا للإدارة العسكرية الإقليمية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنّها استهدفت خلال الليل بنى تحتية للغاز والطاقة “تضمن عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري” في أوكرانيا.

– تقدم روسي –

وتواجه القوات الاوكرانية صعوبات كبيرة في منطقة دونيتسك حيث يواصل الجيش الروسي تقدمه البطيء.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنّ وحدات تابعة لـ”المجموعة المركزية” سيطرت على بلدة كريمسكي (كريمسكوي باللغة الروسية) الواقعة في الضاحية الشمالية الشرقية لتوريتسك.

وأشارت مجموعة المحللين الأوكرانيين “ديبستايت” (DeepState) إلى أنّ القوات الروسية موجودة في وسط مدينتي توريتسك وتشاسيف يار المتنازع عليهما منذ أشهر.

في الأثناء، تُحرز القوات الروسية تقدّما أيضا في منطقة خاركيف (شمال شرق)، كما تقترب من مدينة كوبيانسك التي لها أهمية استراتيجية.

وبينما يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الرابع في شباط/فبراير، تتزايد احتمالات إجراء مفاوضات بين موسكو وكييف، في وقت يُنظر إلى عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض على أنّها نقطة تحوّل محتملة في الحرب.

وكان الرئيس الأميركي انتقد المَبالغ التي أنفقتها الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا، ولكنه تبنّى أيضا نبرة صارمة تجاه موسكو التي هدّدها بعقوبات إضافية في الأسابيع الأخيرة.

– مقتل جندي أوكراني –

ويواجه الجيش الأوكراني الذي يفتقر إلى جنود ومعدّات، صعوبة في تجنيد مزيد من العناصر خصوصا بسبب إحجام السكان المنهكين بعد ثلاثة أعوام من القتال.

والسبت، قُتل جندي في مدينة بيرياتين في منطقة بالتوفا، بينما كان يرافق مجموعة من الرجال الذين تمّ تجنيدهم، حسبما أفادت خدمات التجنيد العسكري المحلية.

وقال المصدر ذاته إنّ الجندي تعرّض لهجوم في محطّة وقود من رجل ملثم أطلق عليه النار من بندقية صيد قبل أن يلوذ بالفرار مع أحد المجنّدين، مضيفا أنّه تمّ القبض على الرجلَين في وقت لاحق.

الى ذلك، أسفر انفجار السبت داخل مكتب للتجنيد العسكري في مدينة ريفني بشمال غرب أوكرانيا عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين، بحسب الشرطة الاوكرانية.

وأعلن جهاز الأمن الأوكراني توقيف خمسة أشخاص متهمين بقيادة مجموعة “جبهة عمال أوكرانيا” التي تنشر تحت غطاء “الأفكار الشيوعية الجديدة روايات الكرملين” وتعارض التعبئة.

بور-غمو-ركو/س ح-ب ق/ود