ضربات روسية على مدن أوكرانية توقع عشرات القتلى

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أطلقت روسيا هجمات صاروخية الاثنين على مدن أوكرانية أسفرت عن 36 قتيلًا على الأقلّ وعشرات الجرحى واستهدف بعضها مستشفيَين بحسب السلطات الأوكرانية، ما أثار استياء كييف وداعميها عشية انعقاد قمة لحلف شمال الأطلسي.

وتثير هذه الضربات الجديدة تساؤلات حول وضع الدفاعات الجوية الأوكرانية في مواجهة الصواريخ، بعد قصف روسي سابق استهدف خصوصا محطات لتوليد الطاقة ومطارات عسكرية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تلغرام “الروس الإرهابيون هاجموا مجددًا أوكرانيا بكثافة بصواريخ. مدن مختلفة: كييف ودنيبرو وكريفي ريغ وسلوفيانسك وكراماتورسك. تضررت مبان سكنية وبنى تحتية ومستشفى للأطفال”.

ومن وارسو، طالب زيلينسكي الغربيين “بردّ أقوى” على موسكو، قائلًا “أودّ أن يُظهر شركاؤنا قدرًا أكبر من المرونة وردًا أقوى على الضربة التي وجهتها روسيا مرة أخرى لشعبنا”.

وفي وقت لاحق، طلب في منشور على منصة إكس من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ بعد الضربات الروسية.

وتعد حصيلة هذه الهجمات التي استهدفت عمق الأراضي الأوكرانية من الأكثر ارتفاعا منذ أشهر، ما يعكس ضعف الدفاعات الجوية الأوكرانية.

استهدفت القوات الروسية العاصمة الأوكرانية مرارًا بوابل من الصواريخ منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير 2022، وكان آخر هجوم كبير على كييف بطائرات مسيرة وصواريخ الشهر الماضي.

وتعرض مركزان طبّيان للقصف أحدهما مستشفى كبير للأطفال في كييف ما أسفر عن مقتل 22 شخصًا على الأقل. وقُتل 11 آخرون في منطقة دنيبروبتروفسك (وسط شرق) وثلاثة أشخاص في بركروفسك (شرق). وجُرح 140 شخصا على الأقل.

وأعلنت السلطات في العاصمة الثلاثاء يوم حداد وألغت كل الفعاليات الترفيهية.

وفي منشور على منصة إكس أرفقه بمقطع فيديو يُظهر مبنى متضررًا، قال زيلينسكي إن “أحد أهم مستشفيات الأطفال في أوروبا” قد تضرر في كييف، مضيفًا “لا يمكن لروسيا أن تدّعي أنها تجهل أين تسقط صواريخها ويحب تحميلها المسؤولية الكاملة عن كل جرائمها”.

وأعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية مقتل ممرّضَين على الأقل في هذا المستشفى، مؤكدة أن بين الجرحى سبعة أطفال.

– وابل من الصواريخ –

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأضرار البالغة التي طالت المستشفى الاثنين هي نتيجة سقوط صاروخ للدفاع الجوي الأوكراني، لافتة إلى أن القوات الروسية أصابت “منشآت عسكرية”.

في وقت لاحق، قالت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية إن صاروخ كروز روسيًا أصاب مستشفى أوخماتديت للأطفال.

وهرع المئات من الأشخاص إلى مكان الضربة من مسعفين وأقارب وشرطة لمساعدة الضحايا ورفع الأنقاض بحثا عن أحبائهم.

وشدّد زيلينسكي عشية انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن على “ضرورة ألّا يبقى العالم صامتًا وأن يرى الجميع ما تفعله روسيا”.

ودانت الأمم المتحدة “بشدة” الضربات الروسية على مدن أوكرانية.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الصواريخ التي “أصابت المستشفى الوطني التخصصي للأطفال في كييف، وهو أكبر منشأة للأطفال في أوكرانيا، ومنشأة طبية أخرى في كييف، صادمة على وجه الخصوص”.

وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى أن “الضربات ألحقت أضرارا بالغة بأقسام العناية المركزة والجراحة والأورام في أوخماتديت، وهو أكبر مستشفى للأطفال في أوكرانيا”.

وأفاد تورك بأنهم “دمروا” القسم “حيث يخضع أطفال لغسيل الكلى”. وأضاف “من بين الضحايا أطفال هم الأكثر معاناة من المرض الشديد في أوكرانيا”. وناشد “أصحاب النفوذ إلى بذل كل ما في وسعهم لضمان وقف هذه الهجمات على الفور”.

وأعرب مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أسفه “لاستهداف روسيا المدنيين الأوكرانيين بلا رحمة”، معتبرًا أن “أوكرانيا تحتاج إلى دفاعات جوية حالًا”.

ووصفت فرنسا ضربات الاثنين بأنها “أفعال همجية” فيما اعتبرتها لندن “مروّعة”، أما رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فأكد أنه عمل “بغيض”.

وقال الأوكرانيون إن القوات الروسية أطلقت في المجموع 38 صاروخًا اعترضت كييف 30 منها الاثنين.

وينفذ الجيش الروسي بانتظام ضربات في عمق أوكرانيا ويستهدف منشآت للطاقة أو مصانع ويقتل مدنيين، في استراتيجية تهدف إلى تقويض الروح المعنوية الأوكرانية.

وقالت شركة DTEK الخاصة المشغّلة لمنشآت الطاقة الكهربائية في كييف إن “ثلاث محطات فرعية لمحولاتها … دُمّرت أو تضررت في منطقتَي غولوسييفسكي وتشيفتشنكيفسكيي” جراء ضربات روسية، مشيرة كذلك إلى تضرّر خطوط كهرباء.

وتدافع أوكرانيا عن أراضيها بعدد محدود من أنظمة الدفاع الجوي والذخائر، وتطالب بالمزيد من حلفائها الغربيين.

– زيلينسكي في وارسو –

وجاءت هذه الضربات في وقت يحقق الجيش الروسي مكاسب على خط المواجهة في الشرق منذ أشهر ويحاول الاستفادة من الصعوبات التي يواجهها الجيش الأوكراني في تجديد صفوفه والحصول على مزيد من الأسلحة والذخيرة.

وسيناقش المجتمعون في قمة حلف شمال الأطلسي الثلاثاء في الولايات المتحدة الدعم الذي يقدمه الحلف لأوكرانيا، في سياق من انعدام اليقين سببه الانتخابات الأميركية المقبلة والفوز الممكن للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقال ترامب في عدة مناسبات إنه في حال عاد إلى البيت الأبيض، سينهي الحرب في وقت قصير جدًا، وهو ما يضرّ ضمنيًا الأوكرانيين الذين يقاومون الغزو الروسي منذ عامين ونصف تقريبًا.

ووقع زيلينسكي خلال زيارته الى وارسو اتفاقًا حول التعاون في مجال الدفاع مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الاثنين، وذلك قبل توجهه لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن.

وتزامنا، يزور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حليف روسيا التقليدي موسكو، وهو لم يندد صراحة بالغزو الروسي لأوكرانيا ويمتنع عن التصويت على قرارات الأمم المتحدة ضد موسكو.

بور-فز/كبج-س ح/ص ك