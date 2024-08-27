ضربات روسية كثيفة على أوكرانيا لليوم الثاني على التوالي

afp_tickers

8دقائق

قتل أربعة أشخاص على الأقل ليل الإثنين الثلاثاء في أوكرانيا، جراء قصف روسي جديد طال أراضيها، غداة ضربات واسعة النطاق نفّذتها موسكو تعدّ من الأكبر منذ بدء الغزو قبل عامين.

وأعلنت كييف من جهتها عن تقدم جديد في منطقة كورسك الحدودية الروسية بعد ثلاثة أسابيع على بدء هجومها داخل الأراضي الروسية.

وأطلقت القوات الروسية 91 مقذوفا جويا معظمها طائرات مسيّرة ذات تصميم إيراني. وأكدت القوات الجوية الأوكرانية أنها تمكنت من اعتراض خمسة صواريخ و60 طائرة من دون طيار.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء “للأسف وعلى رغم العمل الفعّال من قبل دفاعنا الجوي، قتل أربعة أشخاص وأصيب 16 بجروح”.

وشدد على أن “الجرائم ضد الانسانية لا يمكن أن ترتكب في ظل إفلات كامل من العقاب”، متهما موسكو باستهداف “المدنيين والبنى التحتية”.

وسقط القتلى في منطقتي كريفي ريه وزابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا.

وأكد زيلينسكي أن “عمليات الانقاذ تجري حاليا في مواقع الضربات وسقوط الشظايا في المناطق الأوكرانية التي هاجمتها روسيا الليلة الماضية”.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجار قوي ليلا في كييف، يرجح أنه عائد لاعتراض مقذوف روسي من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية. وشهدت العاصمة صباح الثلاثاء مظاهر حياة عادية، وفق المصدر ذاته.

وكانت السلطات أعلنت في وقت مبكر الأوكرانية حال التأهب الجوي في غالبية أنحاء البلاد، باستثناء كييف وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، وذلك مع رصد إقلاع قاذفات وطائرات مسيّرة روسية فجرا باتجاه أوكرانيا.

وأتى ذلك غداة إطلاق روسيا مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ على أوكرانيا، مستهدفة خصوصاً منشآت الطاقة، في هجوم أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة نحو عشرين.

وألحق الهجوم أضرارا بشبكة الطاقة المتضررة أصلاً من جراء الحرب، واضطر السلطات الى جدولة انقطاعات في التيار الكهربائي في مناطق عدة.

وصباح الثلاثاء، كان التيار الكهربائي لا يزال مقطوعا عن بعض أحياء كييف.

وطال هجوم الإثنين 15 منطقة أوكرانية. وأعلت القوات الجوية بأنها أسقطت 201 من أصل 236 جسما جويا أطلقتها روسيا، منددا بـ”أكبر هجوم صاروخي”.

بدورها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها شنت الإثنين “ضربة كبرى” ضد مطارات عسكرية ومنشآت للطاقة.

وندّد الرئيس الأميركي جو بايدن بهجوم روسي “شائن”.

وقال في بيان “أدين، بأشدّ العبارات الممكنة، استمرار روسيا في حربها ضد أوكرانيا وجهودها لإغراق الشعب الأوكراني في الظلمة”، مشددا على أن روسيا “لن تنجح أبدا في أوكرانيا، وروح الشعب الأوكراني لن تنكسر أبدا”.

وتواصل بايدن هاتفيا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي زار أوكرانيا الأسبوع الماضي، بحسب ما أعلنت واشنطن ونيودلهي.

وجدد مودي الذي تربطه علاقات جيدة بروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، رغبته في إحلال “السلام والاستقرار” بين موسكو وكييف، وفق الخارجية الهندية.

ونقل البيت الأبيض عن بايدن إشادته بـ”رسالة السلام والدعم الانساني المستمر” لأوكرانيا التي حملها مودي.

الى ذلك، بحث مودي مع بوتين “في آفاق النزاع الروسي الأوكراني”، وشاركه نتائج “زيارتي الأخيرة الى أوكرانيا”، وفق ما أكد رئيس الوزراء الهندي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”.

وشدد على “التزام الهند القوي بدعم حل مبكر وملزم وسلمي للنزاع”.

ودان حلفاء غربيون لكييف الهجوم، اذ اعتبرت لندن الضربات “جبانة”، بينما اتهمت برلين روسيا “بمحاولة تدمير الإمدادات” الكهربائية لأوكرانيا.

وتتقدم الولايات المتحدة الدول الغربية الداعمة عسكريا لأوكرانيا.

وجدد زيلينسكي في أعقاب الهجوم الطلب من حلفائه إجازة استخدام الأسلحة البعيدة المدى التي زوّدوا جيشه بها، لاستهداف عمق الأراضي الروسية. وتتيح الدول الغربية لأوكرانيا استخدام هذه الأسلحة لاستهداف مناطق حدودية حصرا.

وأتى القصف الروسي الإثنين في وقت تمضي أوكرانيا قدما في الهجوم البري الذي بدأته قبل نحو ثلاثة أسابيع في منطقة كورسك الروسية الحدودية، في عملية غير مسبوقة منذ بدء الحرب.

وأعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي الثلاثاء بأن قوات بلاده سيطرت على مئة بلدة و1294 كيلومترا مربّعا في منطقة كورسك الحدودية الروسية حيث أسرت 594 جنديا منذ بدء هجومها قبل ثلاثة أسابيع.

– توغل جديد؟ –

والثلاثاء، أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية أنه تلقى معلومات عن محاولة توغل من قبل القوات الأوكرانية، مؤكدا أن الوضع “تحت السيطرة”.

وقال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف على حسابه على تلغرام “هناك معلومات تشير الى أن العدو يحاول عبور حدود منطقة بيلغورود. وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن الوضع على الحدود لا يزال صعبا، لكنه تحت السيطرة”. أضاف “جنودنا ينفذون عمليات مخطط لها، أطلب منكم التزام الهدوء وعدم الوثوق إلا بمصادر المعلومات الرسمية”.

بحسب قناة “ماش” الروسية على تلغرام، والمعروفة بقربها من السلطات، يحاول جنود أوكرانيون دخول المنطقة عبر بلدة نخوتيفكا المتاخمة لأوكرانيا.وأوضح المصدر أن مجموعة أوكرانية تحاول أيضاً الدخول إلى المنطقة عبر معبر “تشيبيكينو” الحدودي الواقع على بعد 40 كلم شرق نخوتيفكا.

في غضون ذلك، تواصل القوات الروسية تقدمها في مناطق شرق أوكرانيا.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء بأن قوّاتها سيطرت على قرية في منطقة دونيتسك تقع قرب مدينة بوكروفسك التي تعد مركزا لوجستيا مهمّا.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية “حرّرت بلدة أورلوفكا”، مستخدمة الاسم الروسي لقرية أورليفكا.

الى ذلك، بدأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي زيارة الثلاثاء الى محطة كورسك النووية لإجراء “تقييم مستقل” للوضع بعد الهجوم الأوكراني غير المسبوق.

وأفاد ناطق باسم الوكالة النووية الروسية (روساتوم) فرانس برس بأن غروسي وصل إلى المحطة نظرا إلى أنه يقود شخصيا بعثة تقيّم الوضع فيها والذي حذّر من أنه “خطير”.

بور/كام/نور