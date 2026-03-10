ضربات عنيفة على طهران وإيران تتمسك بقطع إمدادات النفط عبر مضيق هرمز

هزت انفجارات قوية العاصمة الإيرانية مساء الثلاثاء بعد ساعات من توعّد وزير الدفاع الأميركي بشنّ ضربات هي الأعنف منذ بدء الهجوم المشترك مع إسرائيل على الجمهورية الإسلامية 28 شباط/فبراير.

في غضون ذلك، أغلقت الإمارات العربية المتحدة بشكل احترازي مصفاة رئيسية بعدما تعرضّ المجمّع الصناعي حيث تقع لهجوم بطائرة مسيّرة، في وقت توعّدت إيران بألا تخرج قطرة نفط من الشرق الأوسط وألا يكون مضيق هرمز آمنا طالما استمرت الحرب الجارية عليها.

وأعلنت واشنطن الثلاثاء أن سفينة حربية رافقت ناقلة نفط عبر المضيق للمرة الأولى منذ بدء الحرب. وقال وزير الطاقة كريس رايت إن “البحرية الاميركية واكبت بنجاح ناقلة نفط عبرت مضيق هرمز، بحيث نتأكد من ان النفط يواصل تدفقه نحو الاسواق العالمية”.

لكن وزير الطاقة سرعان ما محا المنشور الذي نشره على منصة اكس حول مواكبة البحرية الأميركية للناقلة.

وفي وقت تتواصل الضربات على إيران، تستكمل طهران إطلاق الصواريخ والمسيّرات نحو الدولة العبرية ودول الخليج، وتقييد حركة الملاحة في المضيق، ما يثير خشية من عواقب وخيمة وطويلة الأمد على أسواق الطاقة.

وهزت ثلاثة انفجارات طهران قرابة الساعة 20,30 (17,00 ت غ)، سمعت على بعد عدة كيلومترات وتسببت باهتزاز نوافذ الشقة التي يقيم فيها صحافي في فرانس برس بشمال العاصمة الإيرانية.

وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث هدد بأن “اليوم سيكون هو الآخر أشد ضراوة في الضربات داخل إيران”.

وبعدما لمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين الى أن الحرب قد تنتهي قريبا، لا تبدو أي مؤشرات على ذلك، مع اتساع التداعيات الاقتصادية.

وأوقفت الإمارات الثلاثاء العمل في مصفاة الرويس، وهي من الأكبر في العالم وتديرها الشركة الوطنية للنفط “ادنوك”، كإجراء احترازي، بحسب ما أفاد مصدر مطّلع وكالة فرانس برس.

ولم يوضح المصدر ما إذا كانت المصفاة قد أصيبت بأضرار.

وسبق ذلك إعلان مكتب أبوظبي الإعلامي “نشوب حريق في إحدى المنشآت ضمن مجمع الرويس الصناعي، ناجم عن استهداف بالطائرات المسيرة، دون تسجيل إصابات حتى الآن”.

ومع أن ترامب تحدث عن قرب نهاية الحرب، هدد بتوجيه “ضربات أشد بكثير” على إيران “إن احتجزت العالم رهينة” عبر تعطيل نقل الخام في مضيق هرمز الذي يمر منه خُمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز الطبيعي المسال.

ولم يخف مسؤولون إيرانيون أن الضغط في تصدير النفط هو ضمن الاستراتيجية التي تخوض بها طهران الحرب.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نيني الثلاثاء “القوات المسلّحة الإيرانية.. لن تسمح بتصدير لتر واحد من النفط من المنطقة إلى الجهة المعادية وشركائها حتى إشعار آخر”.

الى ذلك، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني في منشور على منصة إكس “مضيق هرمز: إمّا أن يكون مضيق انفراج للجميع، وإمّا أن يتحوّل إلى مضيق اختناق للحالمين بالحروب”.

وكان الحرس الثوري حضّ ليل الاثنين الدول على طرد سفراء الولايات المتحدة وإسرائيل مقابل السماح بمرور السفن في مضيق هرمز.

– “عواقب وخيمة” –

وحذر رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف الثلاثاء من أن أي هجوم على البنى التحتية سيستدعي ردا مماثلا.

وكتب قاليباف على منصة اكس “فليعلم العدو أنه مهما فعل، سيكون هناك بالتأكيد رد متكافئ وفوري”، وذلك وفق مبدأ “العين بالعين والسن بالسن”.

وقال وزير الخارجية عباس عراقجي إن بلاده مستعدة لمواصلة الهجمات الصاروخية “طالما كان ذلك ضروريا”.

أفاد الجيش الايراني الثلاثاء بأنه استهدف مركزا عسكريا وآخر استخباراتيا في إسرائيل. بدوره، أعلن الحرس الثوري إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ على الدولة العبرية، وعلى “قواعد القوات الأميركية” في المنطقة.

وترد طهران على الهجوم الأميركي الإسرائيلي، بإطلاق صواريخ نحو الدولة العبرية ودول في المنطقة. وبينما تؤكد إيران أن ضرباتها تستهدف القواعد والمصالح الأميركية، طال القصف منشآت للطاقة ومواقع مدنية.

وأعلنت الكويت والسعودية إسقاط مسيرات فيما أعلنت السلطات في البحرين مقتل شخصين في ضربة بطائرة مسيرة على مبنى سكني.

وكانت أسعار النفط في صدارة الاهتمامات العالمية الثلاثاء.

وتعقد الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء اجتماعا لتقييم “وضع أمن الإمدادات” واحتمال استخدام احتياطيات نفطية استراتيجية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين حسن ناصر إن تداعيات الحرب قد تكون “وخيمة على أسواق النفط العالمية كلما طال أمد هذه القلاقل”، مؤكدا أن “استئناف الملاحة في مضيق هرمز مسألة حيوية تماما”.

كما يبحث العراق عن طرق بديلة لتصدير نفطه وسط استمرار الحرب، حسبما قال المتحدث باسم وزارة النفط الثلاثاء.

ودانت قطر الهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة “من الجانبين”، واعتبرت أنها تشكل “سابقة خطيرة ستصل تداعياتها إلى العالم كله”.

أما الهند، فقد أمرت بتقييد استهلاك الغاز الطبيعي وغاز الطهو، وسط تحذير المطاعم من احتمال وقف خدماتها.

في غضون ذلك، شهدت الأسواق العالمية بعض الارتياح الذي عوّض بعض الشيء موجة الذعر التي شهدتها الاثنين. وتراجعت أسعار النفط 5 % في نهاية التداولات الآسيوية، بينما خسر الغاز الأوربي 15 %.

– “كسر عظام” إيران –

وأسفر الهجوم في يومه الأول عن مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي وعدد من القياديين العسكريين وأفراد من عائلته في الضربة على مقر إقامته في طهران.

وانتخب مجلس خبراء القيادة نجله مجتبى مرشدا أعلى خلفا له، بحسب ما أعلن ليل السبت الى الأحد. ولم يدل المرشد الجديد بأي تصريح علني بعد.

وكان التلفزيون الرسمي بث بعد إعلان انتخاب مجتبى خامنئي، تقريرا عن أبرز محطات حياته، قائلا إنه “جريح حرب رمضان” الجارية حاليا.

وبينما تحدث ترامب عن نهاية قريبة، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في تصريحات نشرت الثلاثاء، على أن الحرب “لم تنتهِ بعد”، وأن الضربات “تكسر عظام” نظام الحُكم في طهران. وأضاف “نطمح إلى أن يتخلص الشعب الإيراني من نير الاستبداد”.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى “احتواء سريع للتصعيد” في الشرق الاوسط خلال مكالمة هاتفية الثلاثاء مع نظيره الايراني مسعود بيزشكيان، وذلك غداة اتصال مماثل بترامب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي شن هجمات جديدة على طهران الثلاثاء، حيث سمع دوي انفجارات بحسب مراسلي فرانس برس.

وواصلت إسرائيل شن غارات على لبنان تقول إنها تستهدف حزب الله، خصوصا معاقله في الجنوب والشرق وضاحية بيروت الجنوبية.

واتهمت إيران إسرائيل بقتل أربعة من دبلوماسييها في ضربة على فندق في بيروت أواخر الأسبوع المنصرم، وذلك في رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن الضربة التي نفّذها في منطقة الروشة ببيروت أودت بخمسة أشخاص بينهم ثلاثة قياديين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، و”عنصر استخبارات” إيراني وممثل لحزب الله في فيلق فلسطين.

وقد دفعت الضربات الإسرائيلية وإنذارات الإخلاء حوالى 760 ألف شخص للفرار من منازلهم في لبنان خلال أكثر من أسبوع بقليل، بحسب الحكومة.

