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ضربة أوكرانية جديدة تستهدف عملاق التجارة الإلكترونية الروسي “وايلدبيريز”

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استهدفت ضربة أوكرانية جديدة في الليل مستودعا تابعا لعملاق التجارة الإلكترونية الروسي “وايلدبيريز” في منطقة فلاديمير، على بعد حوالى 180 كيلومترا شرق موسكو، بحسب ما أفادت المجموعة والسلطات المحلية.

وجاء في بيان صادر عن “وايلدبيريز” أن “حريقا اندلع في موقع لوجستي للشركة في منطقة فلاديمير نتيجة هجوم”، مع الإشارة إلى أنه تمّ إجلاء العاملين في المستودع.

وأفاد الحاكم المحلي ألكسندر أفدييف بأن “مسيّرات هاجمت المستودع في منطقة سوبينسكي”، مشيرا عبر خدمة الدردشة الروسية “ماكس” إلى “أضرار وحريق” وإلى “إصابة شاب بجروح”.

ومنذ منتصف حزيران/يونيو، استهدفت أوكرانيا حوالى عشرين موقعا تابعا لـ”وايلدبيريز” في أنحاء مختلفة من روسيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو.

وأسفرت أولى الهجمات ليل 17 إلى 18 تموز/يوليو عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة نحو 90 بجروح في مواقع في منطقة موسكو وتامبوف (الوسط الغربي).

واستهدفت ضربات لاحقة بمسيّرات أوكرانية مواقع للشركة في سان-بطرسبرغ (شمال غرب) وسيمفيروبول في القرم وكراسنودار وفولغوغراد (جنوب) وسامارا (فولغا).

وتعد “وايلدبيريز” من أبرز منصات التجارة الإلكترونية في روسيا، وغالبا ما توصف بأنها “أمازون الروسية” بسبب تنوع منتجاتها وسرعة خدمات التوصيل في أنحاء البلاد الشاسعة.

وتندرج الضربات على مستودعاتها في إطار هجمات أوكرانيا طويلة المدى على المنشآت المدنية في روسيا تشنّها كييف ردّا على الغزو الروسي الذي تتعرّض له منذ شباط/فبراير 2022.

وتقول كييف إن هذه الضربات تهدف إلى دفع الكرملين إلى التفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

بور/م ن/ع ش

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