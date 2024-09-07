ضربة إسرائيلية تقتل 3 مسعفين في لبنان وحزب الله يرد

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية يوم السبت إن ثلاثة مسعفين قُتلوا وأصيب اثنان آخران، أحدهما في حالة حرجة، في هجوم إسرائيلي وقع خلال إخماد فريق تابع للدفاع المدني حرائق في بلدة فرون بجنوب لبنان.

وأضافت الوزارة في بيان “استهداف العدو الإسرائيلي فريقا تابعا للدفاع المدني اللبناني كان يقوم بإطفاء حرائق أشعلتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة في بلدة فرون أدى إلى استشهاد ثلاثة مسعفين وإصابة اثنين آخرين بجروح أحدهما بحال حرجة”، مشيرة إلى أن الهجوم أصاب سيارة إطفاء.

ونددت الوزارة بهذا “الاعتداء الإسرائيلي السافر” على جهاز رسمي تابع للدولة اللبنانية، وهو الهجوم الثاني من نوعه الذي يستهدف فريقا للطوارئ في أقل من 12 ساعة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينظر في الأمر.

وذكر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه نفذ عددا من الضربات استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ وبنية تحتية تابعة لحزب الله في عدة مواقع بجنوب لبنان، بعد أن أطلقت الجماعة صواريخ على شمال إسرائيل.

وأصدرت جماعة حزب الله بيانا قالت فيه إنها أطلقت ردا على الضربة الإسرائيلية “هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة ‏الفرقة 91 المستحدث في اييليت مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة”.

وتصاعدت حدة القتال بين حزب الله وإسرائيل مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية.