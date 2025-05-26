ضربة إسرائيلية على مدرسة في غزة تؤدي إلى مقتل أكثر من 20 نازحا

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قُتل 25 شخصا على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت فجر الإثنين مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج في مدينة غزة، وفق الدفاع المدني الفلسطيني، في حين تواصل الدولة العبرية تكثيف هجومها رغم الضغوط الدولية المتزايدة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لوكالة فرانس برس إن طواقمه “نقلت 25 شهيدا على الأقل وغالبيتهم أطفال، وأكثر من ستين مصابا من مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي مئات النازحين في حي الدرج، بعد استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم”، واصفا ما حدث ب”مجزرة مروعة”.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي الاثنين إن الغارة على المدرسة استهدفت قادة في حركة حماس والجهاد الإسلامي ينشطون في مركز قيادة يقع في محيط المبنى.

وصرح الجيش في بيان أن الضربة استهدفت “إرهابيين كبارا ينشطون في مركز قيادة لحماس والجهاد الإسلامي يقع في منطقة كانت في السابق مدرسة (…) في محيط مدينة غزة”.

وأعلن الدفاع المدني الأحد مقتل 22 شخصا في قطاع غزة بينهم امرأة حامل وأطفال، في سلسلة من الضربات الجوية.

وبعد هدنة استمرت شهرين، استأنفت إسرائيل هجومها في منتصف آذار/مارس على قطاع غزة، وكثفت عملياتها العسكرية في 17 أيار/مايو قائلة إن الهدف من ذلك هو القضاء على حركة حماس وتحرير الرهائن المتبقين والسيطرة على القطاع.

واندلعت الحرب بعد هجوم مباغت شنته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1218 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى الأرقام الرسمية.

كما تم خلال الهجوم خطف 251 رهينة، لا يزال 57 منهم في غزة، بينهم 34 قالت إسرائيل إنهم قضوا.

ومنذ بدء الحرب، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين في غزة 53939، غالبيتهم مدنيون نساء وأطفال، كما أصيب 122797. وقتل 3785 فلسطينيا على الأقل منذ استئناف إسرائيل ضرباتها وعملياتها العسكرية، وفقا لأحدث حصيلة أوردتها الأحد وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة.

– “حرب لم يعد لديها هدف” –

ويترافق الهجوم الإسرائيلي مع حصار على غزة أدى إلى تفاقم نقص الغذاء والمياه والوقود والأدوية في القطاع الفلسطيني الصغير، ما أثار مخاوف من حدوث مجاعة. وتقول منظمات إغاثة إن كمية الإمدادات التي سمحت إسرائيل بدخولها في الأيام الأخيرة أقل بكثير من الحاجات.

وتتسبب هذه الكارثة الإنسانية في إثارة سخط دولي متزايد، بما في ذلك بين حلفاء تقليديين لإسرائيل.

وصوّت الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لصالح إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الدولة العبرية.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس لإذاعة فرانس انفو قبل اجتماع في مدريد الأحد شاركت فيه دول أوروبية وعربية لحضّ إسرائيل على وقف هجومها، إنه بغية “وقف هذه الحرب التي لم يعد لها أي هدف (…) يجب أن تدخل المساعدات الإنسانية غزة بكميات كبيرة ومن دون عوائق وبشكل محايد حتى لا تكون إسرائيل هي من يقرر من يستطيع أن يأكل ومن لا يستطيع”.

وأضاف “يتعين علينا أن نفكر في فرض عقوبات، علينا أن نفعل كل شيء، وأن نأخذ كل شيء في الاعتبار لوقف هذه الحرب”.

ولفت إلى أن إسبانيا ستحض شركاءها على فرض حظر على توريد الأسلحة لإسرائيل.

من جهته، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن أمله في “وقف هذا الوضع برمته في أسرع وقت ممكن”.

وفي السياق، أعلن مدير منظمة إنسانية مثيرة للجدل ومدعومة من الولايات المتحدة كانت تستعد لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة استقالته من منصبه بشكل مفاجئ وبمفعول فوري الأحد، ما عزز حالة عدم اليقين بشأن مستقبل هذا الجهد الإغاثي.

وفي بيان صادر عن “مؤسسة غزة الإنسانية”، أوضح المدير التنفيذي للمنظمة جيك وود أنه شعر بأنه مضطر للمغادرة بعدما تيقن بأن المنظمة لا تستطيع إنجاز مهمتها مع التزامها “المبادئ الإنسانية”.

وتعهدت المؤسسة التي تتخذ من جنيف مقرا لها منذ شباط/فبراير توزيع نحو 300 مليون وجبة طعام خلال أول 90 يوما من عملها.

وفي بيان صدر الاثنين، أعرب مجلس إدارة “مؤسسة غزة الإنسانية” عن أسفه لاستقالة رئيسه وأكد أن عملية توزيع المساعدات ستبدأ.

وأوضح “شاحناتنا مُحمّلة وجاهزة للانطلاق. اعتبارا من الاثنين 26 أيار/مايو، ستبدأ المؤسسة تسليم المساعدات لغزة، لتصل إلى أكثر من مليون فلسطيني بحلول نهاية الأسبوع”، بحسب البيان.

وكانت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية أكدت أنها لن تشارك في توزيع المساعدات التي تقدمها هذه المؤسسة المتهمة بالعمل مع إسرائيل.

بور-روك-دمس/الح/م ن