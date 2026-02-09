ضربة بمسيرة للجيش النيجري الشهر الماضي تودي بـ17 مدنيا على الأقل (هيومن رايتس ووتش)

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان الإثنين مقتل ما لا يقل عن 17 مدنيا بينهم أربعة أطفال في غرب النيجر في ضربة بواسطة مسيّرة نفذها “على ما يبدو” الجيش في 6 كانون الثاني/يناير.

وأفادت المنظمة الحقوقية أن “ضربة نفذتها على ما يبدو مسيّرة عسكرية نيجرية تسببت بمقتل ما لا يقل عن 17 مدنيا بينهم أربعة أطفال وإصابة ما لا يقل عن 13 آخرين في سوق مكتظ في غرب النيجر في 6 كانون الثاني/يناير”، موضحة أن الضربة “أدت كذلك إلى مقتل ثلاثة مقاتلين إسلاميين”.

وأضافت هيومن رايتس ووتش أن “الهجوم وقع في قرية كوكولوكو في منطقة تيلابيري على مسافة حوالى 120 كلم إلى غرب العاصمة نيامي، وعلى مسافة أقل من ثلاثة كيلومترات من الحدود مع بوركينا فاسو”.

وأوضحت أن “شهودا أفادوا أنه بين الساعة 10,00 والساعة 13,00 في السادس من كانون الثاني/يناير، شاهدوا مسيّرة تحلق مرتين فوق كوكولوكو ثم تلقي ذخائر على القرية قرابة الساعة 13,30، فيما كان مئات الأشخاص في السوق”.

وأكدت المنظمة أن الضربة تشكل “انتهاكا لقانون الحرب الذي يحظر الهجمات العشوائية وقد ترقى إلى جريمة حرب”.

وتنشط جماعات جهادية في غرب النيجر وجنوب شرقها.

وقتل عشرات المدنيين في أيلول/سبتمبر في غرب النيجر في ضربات جوية نفذها الجيش مستهدفا جهاديين، بحسب مصادر محلية.

وتواجه السلطات العسكرية التي تحكم نيجيريا صعوبة في التصدي لهجمات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتنظيم الدولة الإسلامية اللذين ينشطان أيضا في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية كانون الثاني/يناير هجوما غير مسبوق على مطار نيامي.

