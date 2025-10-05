The Swiss voice in the world since 1935
ضربة روسية على أوكرانيا توقع قتيلا في زابوريجيا وتأهب في بولندا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تسببت ضربة روسية على منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا بسقوط قتيل ليل السبت الأحد، على ما أفادت السلطات المحلية، فيما حشدت بولندا طائرات وأنظمة أرضية لحماية أجوائها.

وقال حاكم منطقة زابوريجيا إيفان فيدوروف إن الضربة الروسية أسفرت عن مقتل امرأة وإصابة تسعة أشخاص بجروح.

ونشر على تلغرام صورا تظهر الموقع المستهدف، ولا سيما مبنى من عدة طبقات دمر قسم منه.

وفي بولندا، أعلن سلاح الجو الأحد على إكس نشر طائرات وتعبئة دفاعات أرضية لحماية المجال الجوي للبلاد، ولا سيما في المناطق القريبة من أوكرانيا.

وتصعد روسيا هجماتها على أوكرانيا، مستهدفة خصوصا منشآت الطاقة مع اقتراب موسم الشتاء.

وشنت القوات الروسية هذا الأسبوع أكبر هجوم على منشآت الغاز في أوكرانيا، كما أدت ضربات السبت إلى انقطاع التيار عن حوالى خمسين ألف منزل في منطقة تشرنيغيف (شمال).

وفي زابوريجيا أدت الضربات الليلية إلى حرمان 73 ألف شخص من الكهرباء صباح السبت، بحسب ما أفاد فيدوروف في منشور.

من جانبه، أعلن رئيس بلدية لفيف أندريي سادوفي وقوع “هجوم ضخم” تسبب بانقطاع التيار عن عدد من الأحياء وبتأخير بدء خدمات النقل العام.

بور/دص/لين

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

