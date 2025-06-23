ضربة صاروخية إيرانية على قاعدة أميركية في قطر وترامب يدعو إلى “سلام” في الشرق الأوسط

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أعلنت إيران الاثنين إطلاق صواريخ على قاعدة العديد الأميركية في قطر غداة استهداف واشنطن منشآتها النووية، في رد أبلغت به واشنطن مسبقا وفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي حض إسرائيل وإيران على “المضي قدما الآن نحو السلام”.

ووصف ترامب الرد الإيراني بأنه “ضعيف للغاية”، وجاء في منشور له على منصته تروث سوشال “أود أن أشكر إيران على إعطائنا إشعارا مبكرا، ما جعل من الممكن عدم خسارة أي أرواح، وعدم إصابة أي شخص”.

وإذ أوضحت قطر أن القاعدة كانت قد أخليت، أعلنت الإمارة الخليجية أنها اعترضت الصواريخ الإيرانية التي استهدفت أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط.

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أعلن أنه “ردّا على العدوان والتحرك الأميركي الوقح ضد مواقع ومنشآت إيران النووية… هاجمت القوات المسلحة الباسلة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قاعدة العديد الأميركية في قطر”، مضيفا أن عدد الصواريخ “يعادل عدد القنابل التي استخدمتها الولايات المتحدة في مهاجمة منشآت إيران النووية”.

من جهته، أكد الحرس الثوري أن القاعدة أصيبت بستة صواريخ، بحسب بيان أوردته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “إرنا”.

في منشوره كتب ترامب “ربما الآن يمكن لإيران أن تمضي نحو السلام والوئام في المنطقة، وأنا سأشجع إسرائيل بحماسة على القيام بالمثل”، في ما يبدو أنها محاولة لطي صفحة الحرب التي اندلعت بين البلدين إثر هجوم مباغت شنّته الدولة العبرية في 13 حزيران/يونيو.

من جهته، حذّر وزير الخارجية الإيراني عبّاس عراقجي من أنّ بلاده “مستعدّة للردّ بقوة” على أيّ هجوم أميركي جديد.

وقال عراقجي في بيان أوردته وزارته إنّ “الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد في قطر كان ردّا على العدوان الأميركي السافر” على الأراضي الإيرانية، مشددا على أنّه “في حال أقدمت الولايات المتحدة على أيّ إجراء آخر، فإن إيران ستكون مستعدّة للردّ مجدّدا”.

وفق البنتاغون، الضربات الأميركية على منشأة التخصيب المقامة تحت الأرض في فوردو والمنشأتين النوويتين في أصفهان ونطنز “دمرت البرنامج النووي الإيراني”.

– مظاهر احتفالية في طهران –

في وقت سابق خلال النهار، نصحت السفارة الأميركية في الدوحة رعايها في قطر بـ”بالاحتماء في أماكنهم حتى إشعار آخر”.

مساء الإثنين، بثّ التلفزيون الرسمي الإيراني مشاهد حيّة لمظاهر احتفالية وسط طهران بعد الضربة ضد القاعدة الأميركية، مع تلويح بالأعلام الإيرانية وإطلاق هتافات “الموت لأميركا”.

من جهته، اعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين أن الهجوم الإيراني “يشكل دليلا إضافيا على العدائية والعنف وعلى حقيقة أن إيران هي دولة إرهابية تهدّد ليس فقط إسرائيل بل الشرق الأوسط أجمع، بما في ذلك جاراتها والعالم أجمع”.

قبل صدور موقف الرئيس الأميركي، حذّر العراق من “توسيع رقعة المواجهة وتصاعد حدّة التوتر الإقليمي”.

واعتبرت الخارجية السعودية أن “العدوان” الإيراني على قطر “لا يمكن تبريره”، في حين دانت الإمارات “بأشد العبارات” الهجوم، في حين أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن “قلقه البالغ إزاء التصعيد الجديد للنزاع في الشرق الأوسط”.

توازيا، أعلنت البحرين والكويت إغلاق مجالهما الجوي “مؤقتا”، بعدما كانت الدوحة أعلنت ذلك قبيل الهجوم. وليلا أعادت قطر فتح مجالها الجوي.

وسجّلت أسعار النفط هبوطا حادا تخطى 7 بالمئة.

قبل الضربة، حذّرت الولايات المتحدة إيران من إغلاق مضيق هرمز الذي يعدّ ممرا مائيا حيويا يمر عبره خمس إنتاج النفط العالمي، معظمه يتجّه الى الأسواق الآسيوية.

من جهة أخرى، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بتوقيف “مواطن أوروبي” يشتبه في أنه “جاسوس” لصالح إسرائيل، دون إعطاء مزيد من التوضيحات.

– ضربات إسرائيلية على إيران –

ليل الإثنين الثلاثاء، دعا الجيش الإسرائيلي سكّان منطقة في وسط طهران إلى إخلائها، محذّرا من أنّه سيستهدف فيها “بنى تحتية عسكرية للنظام الإيراني”، لتدعو بعيد ذلك إيران إلى إخلاء منطقة رامات غان قرب تل أبيب، وفق ما أوردت وكالة مهر الإيرانية.

لاحقا، دوّت انفجارات قوية في طهران وفق ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.

يأتي ذلك، بعدما كثّفت إسرائيل الاثنين ضرباتها على العاصمة الإيرانية.

وأعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي ضرب “بقوة غير مسبوقة أهدافا تابعة للنظام والأجهزة الحكومية القمعية في قلب طهران”.

وأكد كاتس أن بين الأهداف “سجن إيوين، والمقرّ العام للأمن الداخلي للحرس الثوري والمقرّ العام للباسيج”.

وأفادت وزارة العدل الإيرانية بتضرّر بعض أجزاء سجن إيوين حيث يحتجز سجناء غربيون ومعتقلون سياسيون ومعارضون.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو على منصة “إكس” أن الفرنسيين سيسيل كوهلر وجاك باريس المحتجزين في هذا السجن “لم يتأثرا بالضربة” التي اعتبرها “غير مقبولة”.

وأشارت إسرائيل إلى أنها شنت ضربات “لمنع الوصول” إلى منشأة فوردو المحصّنة في عمق جبل جنوب طهران.

وخلّفت الحرب أكثر من 400 قتيل و3056 جريحا في إيران، معظمهم من المدنيين، وفقا للأرقام الرسمية. وأسفرت الضربات الصاروخية الإيرانية عن مقتل 24 شخصا في إسرائيل، وفقا للسلطات.

وبدأت إسرائيل هجومها على إيران في 13 حزيران/يونيو، وضربت مئات المواقع العسكرية والمواقع المرتبطة بالبرنامج النووي. وقتلت قياديين عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين.

وتنفي إيران أن تكون تسعى الى تصنيع قنبلة ذرية.

– “تغيير نظام”؟ –

في منشور على منصته “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي، ألمح ترامب الأحد إلى فرضية تغيير الحكم في إيران.

في الأثناء، شدّد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل غروسي الاثنين على أنّه من غير الممكن تقييم الأضرار في الوقت الحالي.

وأعرب خبراء عن اعتقادهم بأنّه تمّ نقل المواد النووية قبل الهجوم الى خارج المنشآت.

وتخصّب إيران اليورانيوم بنسبة 60%، وفق الوكالة الدولية. ولصنع قنبلة ذرية، تحتاج الى يورانيوم مخصّب بنسبة 90%. وقد حدّد اتفاق عام 2015 حدّ التخصيب لإيران عند 3,67%.

ترامب الذي أعاد في نيسان/أبريل، بوساطة عُمانية، إحياء المفاوضات مع طهران بهدف وضع إطار لبرنامجها النووي “مازال مهتما” بتسوية دبلوماسية، وفق ما أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الإثنين.

وصرحت ليفيت لقناة “فوكس نيوز” الأميركية “إذا كان النظام الإيراني يرفض الانخراط في حل دبلوماسي وسلمي، وهو خيار ما زال الرئيس (ترامب) مهتما به، فلمَ لا ينتزع الشعب الإيراني السلطة من هذا النظام العنيف للغاية الذي قمعه لعقود؟”.

مساء الأحد، قال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال “إذا كان النظام الإيراني الحالي عاجزا عن جعل إيران عظيمة مجددا، فلمَ لا يكون هناك تغيير للنظام”.

بور/ناش-رض-ود