ضرب مرافق نفطية بسلطنة عُمان والإمارات مع مواصلة إيران هجماتها في الخليج

أصابت طائرات مسيّرة خزان وقود في سلطنة عُمان الثلاثاء فيما استُهدفت منطقة صناعية بترولية في الإمارات، في خضم حملة إيرانية تستهدف اقتصادات الخليج ردا على الهجمات الأميركية الإسرائيلية عليها.

وجاءت الهجمات بعد أن وسّعت إيران نطاق أهدافها لتشمل البنية التحتية في السعودية والإمارات وقطر حيث علّقت شركة قطر للطاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ما أدى إلى ارتفاع حاد للأسعار في أوروبا.

أصابت مسيّرات أحد خزانات الوقود في ميناء الدقم بسلطنة عُمان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر أمني، بعد يومين من قصف أصاب الميناء في هجوم كان الأول على السلطنة منذ أن بدأت طهران تنفيذ ضربات في الخليج.

وقالت وكالة الأنباء العمانية “أفاد مصدر أمني بتعرض خزانات الوقود بميناء الدقم التجاري للاستهداف بعدد من المسيّرات أصابت أحد خزانات الوقود، وتمت السيطرة على الأضرار الناتجة دون تسجيل أية إصابات بشرية”.

ونقل البيان أن سلطنة عمان تؤكد “إدانتها للاستهداف، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا الحدث”.

وسيطرت السلطات في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات على حريق اندلع صباح الثلاثاء في منطقة الفجيرة للصناعة البترولية نتيجة سقوط شظايا إثر اعتراض طائرة مسيّرة، في خضم الهجمات الإيرانية في الخليج، بحسب السلطات المحلية.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في بيان “تعاملت الجهات المعنية في إمارة الفجيرة مع حريق اندلع صباح اليوم في منطقة الفجيرة للصناعة البترولية – فوز، ناتج عن سقوط شظايا إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لطائرة مسيّرة” من دون وقوع أي إصابات.

وأوضح البيان أنه “تمت السيطرة على الحريق والعودة إلى الأعمال الاعتيادية في المنطقة”.

وتعرّض ميناء الدقم العُماني لهجوم سابق الأحد، في أول ضربات طالت السلطنة، البلد الوسيط في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ردّا على الضربات الأميركية والإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي.

وأصيب عامل وافد في هجوم الأحد الذي نُفّذ بطائرتين مسيّرتين، استهدفت إحداهما سكن عمال متنقل فيما سقط حطام الأخرى في منطقة قرب خزانات الوقود دون وقوع إصابات، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وقُتل الاثنين شخص من أفراد طاقم ناقلة نفط من الجنسية الهندية بعدما تعرّضت لهجوم بواسطة زورق مسير قبالة سواحل محافظة مسقط، بحسب ما أفاد مركز الأمن البحري في سلطنة عُمان.

ودعا وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي الأحد إلى وقف إطلاق النار، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وتشن إيران منذ السبت هجمات انتقامية ضد جيرانها في الخليج استهدفت قواعد عسكرية وسفارات أميركية، فضلا عن مطارات وموانئ وفنادق ومباني سكنية.

