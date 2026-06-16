ضوء أخضر أوروبي نهائي للاتفاق التجاري مع واشنطن

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أعطى البرلمان الأوروبي موافقة نهائية الثلاثاء على الاتفاق التجاري المبرم العام الماضي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على أمل تهدئة العلاقات مع إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد أشهر من التوتّر.

ووافق النواب المجتمعون في ستراسبورغ بأغلبية كبيرة (440 صوتا مؤيدا و151 معارضا و50 امتناعا) على النصّ الذي يلغي الرسوم الجمركية المفروضة في دول الاتحاد على أغلبية المنتجات الصناعية والزراعية الآتية من الولايات المتحدة، عملا بالتعهّد الذي قطعه الأوروبيون الصيف الماضي في مقابل ألا تتخطّى الرسوم الأميركية المفروضة على الواردات الأوروبية 15 في المئة.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لايين في منشور على اكس “بفضل هذه الخطوة الكبرى، لم تعد تفصلنا سوى بضعة أيام عن الإيفاء بالتزامنا” وتطبيق هذا الاتفاق الذي “من شأنه أن يعود بنفع كبير على الأفراد والشركات” في الاتحاد الأوروبي.

وبعد الضوء الأخضر من البرلمان الأوروبي، لم يعد على الدول السبع والعشرين الأعضاء في التكتّل سوى الإعراب عن موافقة رسمية كي تتمّ المصادقة على الاتفاق.

وكان ترامب قد حدّد مهلة قصوى للأوروبيين تنتهي في 4 تموز/يوليو للإيفاء بتعهّداتهم.

وتراجع النواب الأوروبيون الذين اعتبروا أن الاتفاق يخدم مصلحة الولايات المتحدة أكثر منها مصالح الاتحاد، عن تحفّظاتهم بعد التفاوض على عدّة ضمانات.

وحصلوا على بند بشأن السقوط بالتقادم ينصّ على انتهاء مفاعيل الاتفاق التجاري تلقائيا في أواخر 2029 بعد نهاية ولاية ترامب الرئاسية، إلا في حال التصويت على تمديده.

ويجوز للمفوضيّة تعليق الاتفاق الجمركي إذا لم يلغِ ترامب بحلول نهاية العام الرسوم الإضافية التي فرضها بنسبة 50 في المئة على مئات المنتجات التي تحتوي على الفولاذ والألمينيوم.

فبو/م ن/ب ق