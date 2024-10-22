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ضوء أخضر من البرلمان الأوروبي لقرض لكييف تموله أصول روسية مجمدة

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صوّت البرلمان الأوروبي الثلاثاء لصالح منح قرض قد يصل إلى 35 مليار يورو لأوكرانيا، سيتم تمويله من الأرباح الناتجة عن الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا.

وأقر النص بتاييد غالبية 518 صوتا ومعارضة 56  وامتناع 61 عضوا عن التصويت.

وقالت النائبة السويدية في البرلمان الأوروبي كارين كارلسبرو التي أعدّت النص “يجب على روسيا أن تدفع ثمن تدمير أوكرانيا”. 

من ناحية أخرى، ندد النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي تييري مارياني (يميني متطرّف) بالقرض “الذي فرضته المفوضية (الأوروبية) للحفاظ على دولة كانت متضرّرة قبل الحرب بوقت طويل بسبب الفساد”. 

وكان المجلس الأوروبي، وهو الهيئة التي تمثل الأعضاء، قد أعطى الضوء الأخضر في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر. ولا يزال يتعيّن عليه تقديم موافقته النهائية قبل الدفعات الأولى في مطلع العام 2025.

وجمدت حوالى 280 مليار يورو من الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، حوالى 90 في المئة منها موجودة في بلجيكا المقر الرئيسي لمؤسسة الودائع الدولية يوروكلير.

ومن المتوقع أن تدر هذه الأصول 2,3 مليار يورو إلى 3 مليارات يورو سنويا، وهو ما قد يساعد في تسليح أوكرانيا وتمويل عملية إعادة إعمارها بعد الحرب.

وكانت دول مجموعة السبع قد اتفقت على قرض يصل إلى حوالى 50 مليار دولار لأوكرانيا مموّلة من فوائد الأصول الروسية المجمّدة.

وأعلنت الممكلة المتحدة الثلاثاء أنّها ستساهم بمبلغ 2,26 مليار جنيه استرليني (2,71 مليار يورو) في القرض الذي أعلنته مجموعة السبع لأوكرانيا.

اوب/ناش/غ ر

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