ضيوف الرحمن يفيضون إلى مزدلفة من عرفات بعد أداء ركن الحج الأعظم

reuters_tickers

3دقائق

26 مايو أيار (رويترز) – توجه حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر مزدلفة بعد أداء ركن الحج الأعظم على صعيد عرفات في مشهد إيماني مهيب.

وسيؤدي الحجاج في مزدلفة، المشعر الحرام، صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا وسيبيتون ليلتهم ويجمعون الحصى لرمي الجمرات بعد فجر يوم النحر وخلال أيام التشريق الثلاثة.

وشهدت النفرة من عرفات إلى مزدلفة تنفيذ خطط تفويج واسعة، نقل خلالها الحجاج عبر قطار المشاعر والحافلات الترددية وفق جداول زمنية ومسارات منظمة، لضمان انسيابية الحركة وتقليل زمن التنقل بين المشاعر المقدسة.

وعززت الجهات الأمنية والمرورية حضورها الميداني على الطرق والمسارات المؤدية إلى مزدلفة، من خلال انتشار الفرق الميدانية وتنظيم حركة الحشود بما يواكب الكثافة البشرية الكبيرة خلال مرحلة النفرة.

وكان الحجاج قضوا اليوم على صعيد عرفات، حيث راحت ألسنتهم تلهج بالتحميد والتكبير والتهليل والدعاء.

وأكدت خطبة عرفة على أن الحج فريضة خالصة لله لا مجال فيها للشعارات السياسية أو النداءات الحزبية وتقوم على الخضوع لله واتباع سنة رسوله محمد.

وقال الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي الحذيفي في الخطبة التي ألقاها اليوم الثلاثاء بمسجد نمرة إن الحجاج قدموا “من كل فج عميق لأداء النسك، إرضاء لله تعالى وطلبا لثوابه، يعظمون البيت العتيق والمشاعر المقدسة”.

وأضاف “لا فسوق ولا جدال في الحج، ولا شعارات سياسية، ولا نداءات حزبية، بل خضوع لله، واتباع لسنة نبيه”.

يأتي موسم الحج هذا العام في ظل هدوء مشوب بالحذر بعد التوقف المؤقت للحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير شباط واتسعت رقعتها لتشمل دول الخليج العربية.

وأدى الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة اقتداء بالرسول محمد، فيما دعا المركز الوطني للأرصاد ضيوف الرحمن إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس مع الحرص على البقاء في المواقع المظللة حتى الساعة الرابعة مساء لعدم الإصابة بالإجهاد الحراري.

وقالت المديرية العامة للجوازات في وقت سابق إن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة تجاوز 1.5 مليون حاج، فيما وضعت السلطات السعودية خططا للنقل والتفويج والإقامة تستوعب أكثر من مليوني حاج.

(إعداد سامح الخطيب وعلي خفاجي للنشرة العربية – تحرير مروة غريب ومعاذ عبدالعزيز)