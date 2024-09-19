طائرات إسرائيلية تقصف جنوب لبنان بعد انفجار أجهزة اتصال

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من وليد صالح وجيمس ماكنزي

بيروت/القدس (رويترز) – قصفت إسرائيل جنوب لبنان يوم الخميس وقالت إنها أحبطت مؤامرة اغتيالات مدعومة من إيران، غداة انفجارات أجهزة اتصال لاسلكي محمولة تستخدمها جماعة حزب الله اللبنانية في أعقاب انفجار أجهزة اتصال لاسلكي (بيجر)، مما قد يدفع العدوين اللدودين باتجاه الحرب.

وتسببت الهجمات المتطورة التي استهدفت أجهزة الاتصال التي تستخدمها الجماعة المسلحة في مقتل 37 وإصابة نحو ثلاثة آلاف وأحدثت فوضى في لبنان، حيث تخلى السكان المصابون بحالة ذعر عن هواتفهم المحمولة.

وقال اللبناني مصطفى سيبال بينما كان واقفا في شارع بالقرب من وسط بيروت “المسألة ليست بسيطة، إنها حرب. من يستطيع تأمين هاتفه الآن؟ عندما سمعت بما حدث أمس، تركت هاتفي على دراجتي النارية وابتعدت”.

وترددت في سماء بيروت أصوات ما قالت وسائل الإعلام الرسمية اللبنانية إنه طائرات إسرائيلية تخترق حاجز الصوت، وهو دوي صار شائعا على نحو متزايد في الأشهر القليلة الماضية.

وقالت إسرائيل إن طائراتها الحربية قصفت قرى في جنوب لبنان ليلة الأربعاء، وأفاد مصدر أمني وقناة المنار التلفزيونية التابعة لحزب الله بأن الغارات الجوية بالقرب من الحدود استؤنفت بعد ظهر يوم الخميس.

وانفجرت أجهزة اتصال لاسلكي محمولة يستخدمها أعضاء جماعة حزب الله يوم الأربعاء في أنحاء جنوب لبنان، وقال وزير الصحة اللبناني إن عدد القتلى ارتفع إلى 25 وعدد المصابين إلى 608 في أكثر أيام البلاد دموية منذ اندلاع القتال عبر الحدود بين مقاتلي الجماعة وإسرائيل بالتوازي مع حرب غزة قبل نحو عام.

وفي اليوم السابق، انفجرت في وقت واحد مئات من أجهزة الاتصال اللاسلكي (بيجر) التي يستخدمها حزب الله للتهرب من مراقبة الهواتف المحمولة، مما تسبب في مقتل 12 شخصا بينهم طفلان، وإصابة ما يقرب من 2300.

ودعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف “عدوان” إسرائيل و”حربها التكنولوجية” على بلاده.

ولم تعلق إسرائيل مباشرة على الهجمات، لكن مصادر أمنية متعددة قالت إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) هو الذي نفذها.

وتقول إسرائيل إن صراعها مع حزب الله وحربها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة جزء من مواجهة إقليمية أوسع مع إيران المتحالفة مع كل من الجماعة اللبنانية والحركة الفلسطينية وحركات مسلحة في سوريا واليمن والعراق.

وقالت قوات أمن إسرائيلية يوم الخميس إنها ألقت القبض الشهر الماضي على مواطن إسرائيلي بعد حضوره اجتماعين على الأقل في إيران لمناقشة إمكانية اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو وزير الدفاع يوآف جالانت أو رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) الذي يعرف أيضا باسم (الشاباك).

وأعلن الشاباك الأسبوع الماضي أنه أحبط مخططا لجماعة حزب الله لاغتيال وزير الدفاع سابقا موشيه يعلون.

واتُهمت إسرائيل بتنفيذ عمليتي اغتيال، وهما تفجير في طهران أودى بحياة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، وآخر في لبنان قتل فيه فؤاد شكر القائد العسكري لحزب الله، وذلك بفارق ساعات عن أحدهما الآخر في يوليو تموز.

وعلى الرغم من الأحداث التي وقعت في الأيام القليلة الماضية قال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في جنوب لبنان إن الوضع على طول الحدود “لم يتغير كثيرا فيما يتعلق بتبادل إطلاق النار بين الطرفين”.

وأوضح المتحدث أندريا تيننتي لرويترز “كان هناك تصعيد في الأسبوع الماضي. والأمر مماثل تقريبا في الأسبوع الجاري. لا يزال هناك تبادل لإطلاق النار. لا يزال الأمر مقلقا ويدعو للخوف مع وجود حدة في التصريحات”.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله إطلاق النار عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية بالتوازي مع الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة والتي تقول إنها تستهدف حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد هجوم مقاتليها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وتم إجلاء عشرات الآلاف على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية. وتعهد نتنياهو يوم الأربعاء بإعادة الإسرائيليين “بشكل آمن إلى منازلهم” بعد إجلائهم من منطقة الحدود الشمالية.

* تحول التركيز

قال الجيش إن الضربات الجوية أصابت أهدافا لحزب الله في شيحين والطيبة وبليدا وميس الجبل وعيترون وكفركلا في جنوب لبنان، بالإضافة إلى منشأة تخزين أسلحة تابعة لحزب الله في منطقة الخيام.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عددا من المدنيين الإسرائيليين أصيبوا بنيران صواريخ مضادة للدبابات من لبنان، لكن لم يصدر تأكيد رسمي.

وقال وزير الدفاع جالانت يوم الأربعاء إن الحرب، التي تشنها إسرائيل في غزة منذ أكتوبر تشرين الأول، دخلت مرحلة جديدة مع تحول التركيز الآن إلى منطقة الحدود الشمالية.

وأضاف أن الجيش يرسل حاليا مزيدا من الوحدات العسكرية والموارد إلى الحدود الشمالية.

ويشير مسؤولون إسرائيليون إلى أن القوات الجاري نشرها على الحدود تشمل الفرقة 98، وهي تشكيل من قوات النخبة يضم عناصر من القوات الخاصة وقوات المظلات التي تقاتل في غزة.

وأطلقت جماعة حزب الله وابلا من الصواريخ على إسرائيل في اليوم التالي للهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول، ومنذ ذلك الحين استمر تبادل إطلاق النار بين الجماعة وإسرائيل دون أن يسعى أي منهما للتصعيد إلى حرب واسعة النطاق.

ومع ذلك أُجلي عشرات الآلاف على جانبي الحدود، وتزايدت الضغوط الداخلية على حكومة إسرائيل لإعادة النازحين إلى منازلهم.