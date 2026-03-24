طائرات مسيرة تستهدف خزان وقود بمطار الكويت الدولي ما تسبب في اندلاع حريق

25 مارس آذار (رويترز) – قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم الثلاثاء (الأربعاء بالتوقيت المحلي) إن طائرات مسيرة استهدفت خزان وقود في مطار الكويت الدولي، ما أدى إلى اندلاع حريق دون وقوع خسائر في الأرواح.

وأضافت الهيئة في بيان أن “الجهات المختصة باشرت فورا تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة حيث تتعامل فرق الإطفاء والجهات المعنية مع الحريق فيما تتواجد جميع الجهات المختصة في موقع الحادث”.

(تغطية صحفية إيناس العشري ويمنى إيهاب – إعداد محمد عطية للنشرة العربية)