طائرات مسيّرة تعطّل الملاحة الجوية في بلجيكا وإلغاء عشرات الرحلات

afp_tickers

3دقائق

شهد مطار بروكسل زافينتيم، وهو الأكبر في بلجيكا، إلغاء حوالى 80 رحلة جوية منذ مساء الثلاثاء، على خلفية تحليق طائرات مسيّرة في أجواء المنطقة، غير أنّ الشركة المشغّلة أكدت أنّ من المرجّح أن يعود الوضع إلى طبيعته الأربعاء.

واضطرّ ما بين 400 و500 مسافر إلى تمضية الليلة في المطار بسبب إلغاء الرحلات، بحسب ما أفادت المتحدثة باسم مطار بروكسل أريان غوسنس وكالة فرانس برس، وذلك بينما تمّ تحويل العديد من الرحلات الجوية إلى دول مجاورة، خصوصا هولندا.

وأضافت المتحدثة أنّه “يمكن استئناف الرحلات مجددا” في زافينتيوم، مشيرة إلى أنّ “الوضع سيعود إلى طبيعته خلال النهار”.

واضطرت شركة “سكايز” المسؤولة عن المراقبة الجوية في بلجيكا، إلى تعطيل جميع حركات الطيران فوق البلاد مرّتين الثلاثاء، وذلك في حوالى الساعة 20,00 (19,00 بتوقيت غرينتش)، ثمّ مجددا في الساعة 22,00 (21,00 بتوقيت غرينتش)، بعد تقريرين متتاليين عن وجود طائرات مسيّرة بالقرب من مطاري بروكسل زافينتيم ولييج (شرق).

وكما هو الحال في العديد من الدول الأوروبية منذ شهرين، تشهد بلجيا اختراق طائرات مسيّرة اعتبرت مشبوهة مجالها الجوي، وحلّقت فوق مواقع أو بنى تحتية حساسة.

والأسبوع الماضي، حلّقت مسيّرات ثلاث مرّات فوق قاعدة كلاين بروغيل العسكرية (شمال شرق) التي تضم أسلحة نووية أميركية، ما دفع الاستخبارات العسكرية البلجيكية إلى إجراء تحقيق.

ورفض وزير الدفاع ثيو فرانكن اتهام روسيا بالوقوف وراء هذه الحوادث، غير أنّه أشار إلى عملية منسّقة يقودها “محترفون” بهدف “زعزعة استقرار” بلجيكا.

وبحسب وسائل إعلام بلجيكية، فقد شهد موقع كلاين بروغيل تحليقا جديدا لطائرات مسيّرة مشبوهة مساء الثلاثاء، كما حدث في قاعدة فلورين الجوية (جنوب) التي تضم مقاتلات إف-35 حصلت عليها بلجيكا مؤخرا.

وصباح الأربعاء، قال كريستيان ديلكور المتحدث باسم مطار لييج لإذاعة “ار تي بي اف” الناطقة بالفرنسية، “هذا أمر مثير للقلق بالنسبة للأمن القومي”.

وشهد مركز الشحن هذا الذي يستقبل العديد من رحلات الشحن الليلية، تعطّلا في عملياته لمدة ست ساعات تقريبا. واستُؤنفت الحركة قبل وقت قليل من الساعة الثانية صباح الأربعاء، وفقا لديلكور.

وطلب وزير الداخلية البلجيكي برنارد كوينتين عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي بشأن هذه المسألة.

ماد/ناش/ص ك