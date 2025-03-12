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طائرة أقلت دوتيرتي تقلع من الإمارات (خدمة لتتبع الرحلات)

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أقلعت الطائرة التي أقلت الرئيس الفيليبيني السابق رودريغو دوتيرتي من الفيليبين إلى الإمارات في طريقه الى هولندا، من دبي بعد توقفها لما يقارب ثماني ساعات، وفق ما أظهرت خدمة لتتبع الرحلات الجوية الأربعاء.

ولم يتسنّ لوكالة فرانس برس التأكد مما إذا كان دوتيرتي لا يزال على متن الطائرة التي أقلعت من الإمارات.

وأظهر موقع تتبع الرحلات الجوية “فلايت رادار 24” أن طائرة من طراز “غولف ستريم G550” أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي في دبي متجهة إلى مطار روتردام-لاهاي قبيل منتصف النهار  بالتوقيت المحلي (08,00 ت غ)، أي بعد قرابة ثماني ساعات من هبوطها.

وكان الرئيس السابق أوقف الثلاثاء وأرسل على متن طائرة إلى المدينة الهولندية، بناء على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية حربه الدامية على المخدرات. وأقلعت الطائرة الخاصة ليلا من مطار مانيلا.

وأعلن محامو دوتيرتي (79 عاما) صباح الأربعاء أنهم قدّموا التماسا إلى المحكمة العليا الفيليبينية يطالبون فيه بـ”إعادته” إلى مانيلا.

ته/م ل/كام

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