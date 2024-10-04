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طائرة تقل بولنديين من لبنان تهبط في وارسو

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وارسو 4 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – قالت وزارة الخارجية البولندية في منشور على إكس إن طائرة تحمل عشرات البولنديين ومواطنين من دول أخرى أرادوا مغادرة لبنان هبطت في وارسو يوم الجمعة.

وأعدت دول غربية خطط طوارئ لإجلاء رعاياها من لبنان بعد التصعيد الكبير في الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية إلى جانب الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل يوم الثلاثاء.

ولم تبدأ أي دولة حتى الآن تنفيذ عملية إجلاء عسكري واسعة النطاق، رغم أن بعض الدول تستأجر طائرات في ظل بقاء مطار بيروت مفتوحا.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية