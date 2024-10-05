مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

طائرة عسكرية كورية جنوبية تجلي 97 من لبنان وسط تصاعد التوتر

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

سول (رويترز) – قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية إن طائرة نقل عسكرية أجلت 97 مواطنا وأفراد أسرهم من لبنان وسط تصاعد التوتر ومن المقرر أن تصل إلى كوريا الجنوبية بعد ظهر يوم السبت.

وأضافت الوزارة أن الطائرة وهي من طراز كيه سي-330 وصلت إلى بيروت صباح يوم الجمعة وغادرت بعد الظهر وعلى متنها الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، ومنهم أفراد من أسر لبنانية، وستصل إلى مطار عسكري جنوب العاصمة سول.

كان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أمر يوم الأربعاء بتجهيز طائرات عسكرية بشكل عاجل لإجلاء المواطنين الكوريين من مناطق بالشرق الأوسط تأثرت بتصاعد التوتر في الصراع الدائر بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت وزارة الخارجية دون الخوض في التفاصيل إن الحكومة ستتخذ إجراءات أخرى لضمان سلامة مواطنيها.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية للأنباء أن الدبلوماسيين الكوريين الجنوبيين العاملين في لبنان بقوا هناك.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
62 إعجاب
44 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
189 إعجاب
132 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية