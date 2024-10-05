طائرة عسكرية كورية جنوبية تجلي 97 من لبنان وسط تصاعد التوتر

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سول (رويترز) – قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية إن طائرة نقل عسكرية أجلت 97 مواطنا وأفراد أسرهم من لبنان وسط تصاعد التوتر ومن المقرر أن تصل إلى كوريا الجنوبية بعد ظهر يوم السبت.

وأضافت الوزارة أن الطائرة وهي من طراز كيه سي-330 وصلت إلى بيروت صباح يوم الجمعة وغادرت بعد الظهر وعلى متنها الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، ومنهم أفراد من أسر لبنانية، وستصل إلى مطار عسكري جنوب العاصمة سول.

كان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أمر يوم الأربعاء بتجهيز طائرات عسكرية بشكل عاجل لإجلاء المواطنين الكوريين من مناطق بالشرق الأوسط تأثرت بتصاعد التوتر في الصراع الدائر بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت وزارة الخارجية دون الخوض في التفاصيل إن الحكومة ستتخذ إجراءات أخرى لضمان سلامة مواطنيها.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية للأنباء أن الدبلوماسيين الكوريين الجنوبيين العاملين في لبنان بقوا هناك.