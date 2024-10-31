طالب دكتوراه فرنسي موقوف في تونس منذ 19 تشرين الأول/أكتوبر (جامعة)

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أعلن مدير مركز الأبحاث في جامعة إيكس مرسيليا الخميس أن طالب دكتوراه فرنسيا يجري بحثا اجتماعيا في تونس معتقل منذ 19 تشرين الأول/أكتوبر في هذا البلد بقرار من القضاء العسكري.

وقال مدير معهد الأبحاث والدراسات حول العالمين العربي والإسلامي فنسنت جيسر “إنه أمر غير مسبوق تماما أن يتم تقديم باحث فرنسي شاب أمام القضاء العسكري التونسي”.

ويجري فيكتور دوبون البالغ 27 عامًا بحثًا حول المسار الاجتماعي والمهني “للأشخاص الذين قد يكونون شاركوا في وقت ما بثورة 2011″، وهي أول انتفاضة شعبية في ما سمي “الربيع العربي” أسقطت نظام حكم الديكتاتور زين العابدين بن علي.

واوضح جيسر أنه “ليس موضوعًا سياسيًا مرتبطًا بالمنشقين أو المعارضين، وليس موضوعًا أمنيًا، إنه موضوع اجتماعي كلاسيكي”، داعيا إلى إطلاق سراحه.

ودوبون ملحق بمجلس البحوث الأوروبي (ERC) الذي يمول برامج التميز العلمي. وكان قد وصل إلى تونس قبل نحو عشرة أيام من اعتقاله لإجراء مقابلات.

واضف جيسر “لقد اعتقلته الشرطة التونسية يوم السبت 19 تشرين الأول/أكتوبر، وتم نقله إلى مركز للتحقيق ووضعه في حجز الشرطة، وأحيل في اليوم نفسه على القضاء العسكري”.

كما تم اعتقال صديقة له فرنسية-تونسية بعيد توقيفه ووضعها قيد التوقيف من قبل القضاء العسكري.

وأكد جيسر أن “هناك تعبئة كاملة من قبل خدمات الدبلوماسية الفرنسية”.

وعائلة فيكتور دوبون موجودة في تونس منذ بداية الأسبوع.

وتتهم المنظمات الحقوقية الرئيس التونسي قيس سعيّد بـ”تقييد الحريّات”، علما انه أعيد انتخابه بغالبية ساحقة بلغت 90,7% في 6 تشرين الأول/أكتوبر.

او/اج/ب ق