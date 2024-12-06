طبيب: القوات الإسرائيلية تقتحم مستشفى في غزة وتطرد بعض العاملين

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة يوم الجمعة إن قوات إسرائيلية اقتحمت المستشفى ليل الخميس وطردت بعض الموظفين والنازحين ثم انسحبت، وإن الجثث تناثرت في الشوارع المحيطة جراء غارات جوية.

وقال مدير المستشفى حسام أبو صفية عبر أحد تطبيقات المراسلة “في البداية، كانت هناك سلسلة من الغارات الجوية على الجانبين الشمالي والغربي من المستشفى، مصحوبة بنيران كثيفة ومباشرة”.

وأضاف “ثم فوجئنا بدخول شخصين إلى المستشفى حاملين مكبر صوت أمراني بإخلاء جميع المرضى والنازحين وأفراد الطاقم الطبي، وإجلاء الجميع إلى ساحة المستشفى وإخراجهم بالقوة إلى نقطة التفتيش، بعد ذلك، عادوا إليّ وطلبوا مرافقا واحدا لكل مريض ونازح للمساعدة في الإخلاء”. وأوضح أن بعض الموظفين بما في ذلك فريق جراحة الطوارئ الإندونيسي وبعض النازحين أُمروا بمغادرة المبنى وعدم العودة.

ويرفض الجيش الإسرائيلي التعليق حتى الآن. ويتهم مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) باستخدام المباني المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمباني السكنية غطاء لعملياتهم منذ بدء الحرب في غزة قبل 14 شهرا. وتنفي حماس ذلك وتتهم إسرائيل بالقصف العشوائي والاعتداءات.

وعاد مستشفى كمال عدوان من جديد ليكون محط تركيز عمليات عسكرية تشنها إسرائيل في شمال قطاع غزة وتقول إنها تستهدف منع المسلحين من إعادة تنظيم صفوفهم.

وقال أبو صفية في تصريح آخر عبر الإنترنت “في الصباح، صدمنا لرؤية المئات من الجثث والجرحى في الشوارع المحيطة بالمستشفى”.

وأضاف “الوضع داخل المستشفى وحوله كارثي، هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى، بينهم أربعة شهداء من الكوادر الطبية في المستشفى، ولم يتبق أي جراحين”.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة روايته على نحو مستقل نظرا لعدم تمكن وسائل الإعلام من الوصول إلى قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن المستشفيات الثلاثة الرئيسية في الطرف الشمالي من القطاع متوقفة تقريبا عن العمل وتتعرض لهجمات متكررة منذ أن أرسلت إسرائيل دباباتها إلى بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا في أكتوبر تشرين الأول.

وقال مسعفون إن ما لا يقل عن 18 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، قتلوا في ضربة جوية إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات بوسط القطاع في وقت لاحق يوم الجمعة، والتي تسببت أيضا في إصابة 30 آخرين.

وأضافوا أن الضربات الإسرائيلية في القطاع يوم الجمعة أودت بحياة 53 فلسطينيا على الأقل، معظمهم في شمال غزة.