طبيب: مقتل 5 فلسطينيين في هجوم إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة

reuters_tickers

2دقائق

19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال مدير مستشفى الشفاء في مدينة غزة محمد أبو سلمية لرويترز اليوم الجمعة إن خمسة فلسطينيين قتلوا في هجوم إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني في بيان له أن معظم القتلى من الأطفال، بالإضافة إلى العديد من الجرحى الذين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وقال الدفاع المدني إن أفراده لم يتمكنوا من انتشال الجثث إلا بعد التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

ومع مقتل هؤلاء الخمسة، تشير بيانات وزارة الصحة إلى أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران إسرائيلية ارتفع إلى 400 فلسطيني منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول.

وقالت إسرائيل إن ثلاثة جنود قتلوا على يد مسلحين فلسطينيين في غزة خلال الفترة نفسها.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق اليوم إنه تسنى تحديد عدد من الأفراد المثيرين للريبة في هياكل القيادة غرب الخط الأصفر، وأطلق القوات النار عليهم.

وقال في بيان “الجيش الإسرائيلي على علم بالادعاء المتعلق بوقوع إصابات في المنطقة، والتفاصيل قيد المراجعة”.

ووصفت حماس الهجوم بأنه “جريمة وحشية”، وقالت إنه “خرق فاضح ومتجدد لاتفاق وقف إطلاق النار”.

(تغطية صحفية نضال المغربي-إعداد علي خفاجي ومروة سلام للنشرة العربية)