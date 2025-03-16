طحنون بن زايد يبدأ في 17 آذار/مارس زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة

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يبدأ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني زيارة رسمية للولايات المتحدة في 17 آذار/مارس يعقد خلالها اجتماعات رسمية في البيت الأبيض مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وذكرت الوكالة أنّ “هذه الاجتماعات من المقرر أن تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين”.

كما “ستتناول المناقشات التحديات الإقليمية، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات والممتدة منذ عقود”، بحسب المصدر نفسه.

هت/ود