طرد رئيس بلدية اسطنبول من قاعة المحكمة خلال جلسة ضمن محاكمته بتهم فساد

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طُرد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز وجوه المعارضة التركية، مجدّدا من قاعة المحكمة الأربعاء خلال أحدث جلسات محاكمته في قضية فساد، وفق وسائل إعلام تركية.

وذكرت قناة “تي24” عبر منصة إكس أن إمام أوغلو (55 عاما) الذي يعد أبرز منافس محتمل للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، “أُخرج من قاعة المحكمة بسبب الإخلال بالنظام والانضباط”.

ومنذ 9 آذار/مارس، بدأ أكرم إمام أوغلو المثول أمام المحكمة الواقعة داخل مجمع سجن سيليفري في غرب إسطنبول حيث يُحتجز منذ آذار/مارس 2025 إلى جانب 414 متهما، بينهم 59 رهن الحبس الاحتياطي.

ووصف محاميه تورا باكين قرار طرده بأنه “تعسفي” و”مخالف للقانون”، وذلك تزامنا مع اجتماع قادة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة التركية أنقرة.

وكان إمام أوغلو طُرد من المحكمة للمرة الأولى الأسبوع الماضي بعد اتهامه بعرقلة سير الجلسة خلال مشادة حادة مع القاضي بشأن ترتيب مرافعات فريق الدفاع وجدولتها.

ونقلت صحيفة بير غون المعارضة عنه قوله قبل إخراجه من القاعة “لم آتِ إلى هنا لأتعرّض للاستجواب، بل جئت لأعرض مطالبي”.

وأضاف “مع وجود قادة العالم بأسره في تركيا، وفي أنقرة تحديدا، كيف ولمن ستشرحون أن أكرم إمام أوغلو يجري إسكاته؟”.

واعتبر أن الإصرار على إنهاء مرافعته الدفاعية بالكامل في 9 تموز/يوليو “أمر لا يمكن تفسيره”.

وأعلن القاضي الثلاثاء خلال الجلسة التي لم يحضرها إمام أوغلو، أنه سيتم استدعاء رئيس بلدية إسطنبول للإدلاء بإفادته “لتقديم دفاعه بعد ظهر يوم 8 تموز/يوليو”، بحسب صحيفة بير غون.

وأشار القاضي إلى إمكان “طرد إمام أوغلو مجددا إذا عرقل سير الجلسة”.

وقبض على إمام أوغلو في اليوم نفسه الذي اختاره فيه حزب الشعب الجمهوري المعارض مرشحا للانتخابات الرئاسية المقرّرة في العام 2028.

ووصف رئيس الحزب أوزغور أوزيل الذي حضر الجلسة، المحاكمة بأنها “صورية”، مضيفا “لا شيء في هذه القضية مقبول. حتى أسوأ المحاكم تحاول على الأقل أن تبدو كأنها محاكم، أما هنا فلا يكلّفون أنفسهم عناء ذلك”.

وفي بيان نُشر على حسابه في إكس، ندّد إمام أوغلو بما وصفه بأنه “انتهاك خطير جدا لحقوقي وذروة الظلم”.

وأضاف أن المحكمة “تقيّد وتتجاهل دفوع الأشخاص المستهدفين بشكل رئيس في لائحة الاتهام ومحاميهم”.

واعتبر أن ذلك يثبت أن قضية بلدية إسطنبول الكبرى “انهارت بالكامل وتتحوّل إلى سلسلة من القرارات خارج إطار القضاء”.

وينفي إمام أوغلو الذي أُعيد انتخابه رئيسا لبلدية كبرى المدن التركية في آذار/مارس 2024، الاتهامات الموجهة إليه بقيادة شبكة إجرامية واسعة، علما أنه يواجه 142 تهمة قد تصل عقوبتها في حال إدانته إلى 2430 عاما من السجن.

اش/رك-ملك/الح