طرد متبادل للسفن بين اليابان والصين قرب المياه الإقليمية لجزر متنازع عليها

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شهدت المياه القريبة من جزر متنازع عليها مواجهة بين سفن تابعة لخفر السواحل اليابانيين ونظرائهم الصينيين الثلاثاء، إذ ادعى كل جانب أنه أجبر سفنا تابعة للطرف الآخر على المغادرة بعد أن توغلت في مياهه الإقليمية.

وقعت الحادثة بالقرب من جزر غير مأهولة بالسكان تُعرف باسم سينكاكو في اليابان ودياويو في الصين؛ وتقع بين تايوان وأوكيناوا، وكانت مصدرا لتوترات دبلوماسية استمرت لعقود.

وأعلن خفر السواحل اليابانيون أنهم طردوا سفينتين صينيتين أثناء اقترابهما من سفينة صيد يابانية كانت تبحر في المنطقة.

في المقابل، أشار خفر السواحل الصينيون إلى أنهم طردوا قارب صيد يابانيا “توغل” في المياه المحيطة بالجزر.

وقد تدهورت العلاقات بين اليابان والصين منذ أن أثارت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي غضب بكين في تشرين الثاني/نوفمبر بتصريحات لها حول تايوان.

كانت السفن الصينية قد دخلت آخر مرة المياه التي تعتبرها اليابان جزءا من أراضيها في 10 حزيران/يونيو، إلا أن اقترابها من قوارب الصيد اليابانية يُعد أمرا نادرا.

وذكر خفر السواحل اليابانيون أنهم “أصدروا أوامر بالمغادرة… ونجحوا في إجبار سفن خفر السواحل الصينيين على مغادرة المياه الإقليمية اليابانية بحلول الساعة 9,20 صباحا تقريبا (00,20 بتوقيت غرينتش)”.

إلى ذلك، نُشرت وحدات من خفر السواحل “حول سفينة الصيد اليابانية لضمان سلامتها”.

من جانبهم، قال خفر السواحل الصينيون في بيان إن “قارب الصيد الياباني (زوي هو مارو) توغل في المياه الإقليمية”، وإن “سفن خفر السواحل الصينيين اتخذت التدابير اللازمة لتحذيره وطرده”.

لطالما تبادلت الصين واليابان الاتهامات بشأن نشر سفن حول الجزر، ما أدى أحيانا إلى مواجهات خطرة.

وأفاد خفر السواحل اليابانيون بوجود أربع سفن صينية تبحر في المنطقة قبل أن تدخل اثنتان منها المياه اليابانية، واصفين هذا التصرف بأنه “انتهاك للقانون الدولي”.

وأكد هؤلاء أنهم “سيواصل الرد بهدوء وحزم وفقا للقانون الدولي والمحلي، وسيتخذون كافة التدابير الممكنة لضمان أمن مياهنا الإقليمية”.

كما أرسلت الصين قوارب إلى مناطق متنازع عليها أخرى في بحر الصين الشرقي الذي يُعتقد أنه يضم احتياطيات محتملة من الطاقة، وذلك رغم احتجاجات اليابان المتكررة للمطالبة بوقف هذه التحركات.

وكانت تاكايتشي قد صرحت في تشرين الثاني/نوفمبر بأن طوكيو قد تتدخل عسكريا في حال وقوع أي هجوم على تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، وتعتبرها الصين جزءا من أراضيها ولم تستبعد بكين استخدام القوة للسيطرة عليها.

وقد دانت بكين تصريحاتها، وحثت مواطنيها منذ ذلك الحين على عدم السفر إلى اليابان، كما شددت القيود التجارية المفروضة على بعض الشركات اليابانية.

هيه-نف-ابه/جك/رك