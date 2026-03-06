The Swiss voice in the world since 1935
طرق دبي تعلن افتتاح جسرين جديدين لتحسين حركة المرور

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الجمعة جسرين رئيسيين، في إطار استكمال مشروع تطوير محور الشيخ راشد الذي يربط شارع الأصايل بشارع الخيل مرورا بشارع نادي الوصل، لتعزيز انسيابية حركة المرورية.

وأوضحت طرق دبي أن الجسر الأول يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الأصايل باتجاه شارع نادي الوصل، فيما يخدم الجسر الثاني الحركة القادمة من شارع الأصايل إلى شارع الخيل باتجاه معبر الخليج التجاري.

وأشارت إلى إنجاز 72% من إجمالي المشروع، إضافة إلى إنجاز قرابة 70% من الأعمال الإنشائية للنفق الذي يخدم الحركة القادمة من شارع دبي – العين باتجاه الطريق الخدمي لشارع عود ميثاء، مع استمرار تنفيذ بقية الأعمال المتوقع افتتاحها خلال الربع الثالث من العام الجاري.

م ل

