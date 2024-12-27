طعن امرأة في مدينة هرتزليا الإسرائيلية

reuters_tickers

1دقيقة

القدس (رويترز) – قالت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الجمعة إن فلسطينيا طعن امرأة مسنة تبلغ من العمر 83 عاما في مدينة هرتزليا الإسرائيلية ما أدى لوفاتها، فيما وصفته الشرطة بأنه هجوم إرهابي.

وقالت خدمة الإسعاف إن المرأة تلقت عناية طبية في موقع الهجوم وتم نقلها في حالة حرجة إلى المستشفى. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنها توفيت في وقت لاحق متأثرة بجراحها.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على المهاجم، وهو عميل سابق لأجهزة الأمن ومن المنطقة الشمالية بالضفة الغربية المحتلة.