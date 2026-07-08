طفرة الذكاء الاصطناعي تدفع الاستثمار في الأصول غير الملموسة إلى مستوى قياسي (تقرير أممي)

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ساهمت طفرة الذكاء الاصطناعي في رفع الاستثمارات في الأصول غير الملموسة، كالبرمجيات والبيانات والبحوث، إلى مستوى قياسي في عام 2025، حسبما أعلنت المنظمة العالمية للملكية الفكرية الأربعاء.

وأوضحت المنظمة أن هذه الاستثمارات التي تشمل البحث والتطوير والبرمجيات والبيانات والعلامات التجارية والتصميم والخبرات التنظيمية، تمثل حصة كبيرة ومتنامية من الاقتصاد العالمي.

وبلغ حجم الاستثمار في الأصول غير الملموسة في 29 اقتصادا تمثل 57% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مستوى قياسيا تجاوز 10 تريليونات دولار في عام 2025، بحسب نتائج الدراسة التي أجرتها المنظمة.

وشملت الدراسة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والهند ودولا أخرى. إلا أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لم تكن من بين الدول المشمولة بها.

ومنذ 2008، نما الاستثمار غير الملموس بنسبة 3,5% سنويا بالقيمة الحقيقية، متجاوزا بذلك بكثير الاستثمارات الملموسة التي لم تشهد سوى نمو سنوي بنسبة 0,98% خلال الفترة نفسها، وفق الدراسة.

وقالت المنظمة العالمية للملكية الفكرية “تشير هذه الأرقام إلى تحول هيكلي مستدام في تركيبة الاستثمار، حيث تلعب الأصول غير الملموسة دورا متزايدا في توليد القيمة”.

وتستحوذ الولايات المتحدة على الحصة الأكبر من الاستثمار غير الملموس بفارق كبير، مع ما يقرب من 5 تريليونات دولار في عام 2025.

وكان هذا الرقم أعلى بست مرات تقريبا من مستوى اليابان التي جاءت في المركز الثاني، تليها ألمانيا في المركز الثالث.

وظلت السويد في صدارة الاقتصادات الأكثر استثمارا في الأصول غير الملموسة، إذ مثلت هذه الاستثمارات 17,4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 15,6%، ثم فرنسا بنسبة 15,2%.

في الوقت نفسه، سجلت الهند واليابان والفيليبين أسرع معدلات نمو بحسب المنظمة.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات غير الملموسة أثبتت مرونة أكبر من الاستثمارات الملموسة في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة والتوترات التجارية والتباطؤ الاقتصادي الذي سُجل في السنوات الأخيرة.

اغ/غد/جك