طلاب بنغلادش يدعون إلى العصيان المدني في عموم البلاد

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دعا قادة الطلاب السبت إلى حملة عصيان مدني في عموم بنغلادش في وقت لم تحرك حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ساكناً أمام ردود الفعل المتفاقمة بسبب قمع الشرطة والمواجهات التي أوقعت حوالى مئتي قتيل.

وتحولت التظاهرات التي انطلقت احتجاجاً على تخصيص أكثر من نصف الوظائف الحكومية لفئات محددة وعائلات معينة إلى مواجهات تخللتها حالة من الفوضى الشهر الماضي وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص في أحد أسوأ الاضطرابات خلال فترة حكم الشيخة حسينة المستمر منذ 15 عامًا.

وأدى نشر الجيش إلى إعادة النظام لفترة وجيزة لكن الحشود نزلت مجدداً إلى الشوارع بأعداد كبيرة بعد صلاة الجمعة استجابة لدعوة قادة الطلاب للضغط على الحكومة لتقديم مزيد من التنازلات.

وحضّت مجموعة “طلاب ضد التمييز” المسؤولة عن تنظيم الاحتجاجات الأولى البنغلادشيين على بدء حركة عدم تعاون شاملة اعتبارًا من الأحد.

وقال أحد أعضاء المجموعة آصف محمود لوكالة فرانس برس “يشمل هذا عدم دفع الضرائب وفواتير الماء والكهرباء والخدمات وإضراب موظفي الحكومة ووقف التحويلات الخارجية عبر المصارف”.

وقال زملاء محمود من قادة الطلاب أيضًا إنهم قد ينظمون مسيرات وطنية أخرى السبت.

وكتب محمود على فيسبوك “من فضلكم لا تبقوا في المنزل. انضموا إلى مسيرة الاحتجاج الأقرب إليكم”.

ويطالب الطلاب باعتذار علني من رئيسة الوزراء عن أعمال العنف التي وقعت الشهر الماضي وبإقالة العديد من وزرائها.

كما أصروا على أن تعيد الحكومة فتح المدارس والجامعات في كل أنحاء البلاد والتي أُغلقت في ذروة الاضطرابات.

لكن مسيرات الاحتجاج ذهبت أبعد من ذلك بترديد هتافات تطالب حسينة البالغة 76 عامًا بالتنحي.

وتحكم حسينة بنغلادش منذ العام 2009 وفازت في ولاية رابعة على التوالي في انتخابات كانون الثاني/يناير التي لم تشهد منافسة حقيقية.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان حكومتها بإساءة استخدام مؤسسات الدولة لترسيخ قبضتها على السلطة والقضاء على المعارضة، بما في ذلك من خلال القتل خارج نطاق القضاء.

– مقتل 32 طفلاً –

انطلقت التظاهرات مطلع تموز/يوليو بسبب إعادة تطبيق نظام الحصص في منح الوظائف والذي قلصته المحكمة العليا منذ ذلك الحين.

ونظرا إلى وجود حوالى 18 مليون شاب بنغلادشي عاطلين عن العمل، وفقًا لأرقام الحكومة، أثارت هذه الخطوة غضب المتخرّجين الذين يواجهون أزمة توظيف حادة.

وبقيت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير حتى هاجمت الشرطة وجماعات من الطلاب المؤيدين للحكومة المتظاهرين.

وفرضت الحكومة حظر تجول في كل البلاد ونشرت الجيش وحجبت شبكة الإنترنت على الأجهزة المحمولة مدة 11 يومًا لاستعادة السيطرة على الوضع.

ودانت حكومات أجنبية حملة القمع ودعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى إجراء تحقيق دولي في استخدام “القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين”.

لكن وزير الداخلية أسد الزمان خان قال لصحافيين إن قوات الأمن مارست ضبط النفس لكنها “أُجبرت على إطلاق النار” لحماية المباني الحكومية.

وقالت الأمم المتحدة الجمعة إن 32 طفلاً على الأقل كانوا بين قتلى التظاهرات.

شع/ص ك/الح