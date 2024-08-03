طلاب بنغلادش يدعون إلى العصيان واستقالة رئيسة الوزراء ومحاكمتها

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تعهد قادة الطلاب المحتجين في بنغلادش السبت بالمضي في خطط لعصيان مدني في كل أنحاء البلاد الى حين استقالة حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي لم تحرّك ساكناً أمام ردود الفعل المتفاقمة بسبب قمع الشرطة الدامي للتظاهرات.

وتحولت التظاهرات التي انطلقت احتجاجاً على تخصيص أكثر من نصف الوظائف الحكومية لفئات محددة وعائلات معينة إلى مواجهات تخللتها حالة من الفوضى الشهر الماضي وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص في أحد أسوأ الاضطرابات خلال فترة حكم الشيخة حسينة المستمر منذ 15 عامًا.

وأدى نشر الجيش إلى إعادة النظام لفترة وجيزة لكن الحشود نزلت مجدداً إلى الشوارع بأعداد كبيرة بعد صلاة الجمعة استجابة لدعوة قادة الطلاب للضغط على الحكومة لتقديم مزيد من التنازلات.

وحضّت مجموعة “طلاب ضد التمييز” المسؤولة عن تنظيم الاحتجاجات الأولى، البنغلادشيين على بدء حركة عدم تعاون شاملة اعتبارًا من الأحد. ورفضت المجموعة دعوة وجّهت إليها خلال اليوم للحوار مع رئيسة الوزراء، مؤكدة أن احتجاجاتها ستتواصل الى حين استقالة الحكومة.

وقال زعيم الحركة ناهد إسلام في كلمة أمام آلاف المحتجين وسط دكا السبت إن “على الشيخة حسينة ليس فقط أن تستقيل، بل أن تُقَام محاكمة لأعمال القتل والنهب والفساد”.

وكان أحد أعضاء المجموعة آصف محمود أكد في وقت سابق لفرانس برس، أن الدعوة الى العصيان تشمل “عدم دفع الضرائب وفواتير الماء والكهرباء والخدمات وإضراب موظفي الحكومة ووقف التحويلات الخارجية عبر المصارف”.

كما طلبوا من موظفي القطاع العام والعاملين في مصانع الألبسة، وهو قطاع حيوي للاقتصاد الوطني، الى الإضراب.

ويطالب الطلاب باعتذار علني من رئيسة الوزراء عن أعمال العنف التي وقعت الشهر الماضي وبإقالة العديد من وزرائها.

كما أصروا على أن تعيد الحكومة فتح المدارس والجامعات في كل أنحاء البلاد والتي أُغلقت في ذروة الاضطرابات.

لكن مسيرات الاحتجاج ذهبت أبعد من ذلك بترديد هتافات تطالب حسينة البالغة 76 عامًا بالتنحي.

وقالت الطالبة نجوم ياسمين “عليها أن ترحل لأننا لسنا بحاجة إلى هذه الحكومة الاستبدادية”. واضافت الشابة البالغة من العمر 20 عاماً لفرانس برس والمشاركة في أحد التجمعات الاحتجاجية في دكا السبت “هل حررنا البلاد لنرى إخوتنا وأخواتنا يُقتلون بالرصاص على يد هذا النظام؟”.

تستحضر استراتيجية عدم التعاون حملة عصيان مدني تاريخية خلال حرب تحرير بنغلادش عام 1971 عن باكستان. قاد الحركة حينها والد حسينة الشيخ مجيب الرحمن، زعيم استقلال البلاد، ويتذكرها البنغاليون كجزء من المعركة المجيدة ضد الطغيان.

وقال علي رياض أستاذ العلوم السياسية بجامعة ولاية إلينوي لوكالة فرانس برس “الآن انقلبت الأمور… لقد اهتزت أسس النظام، وتلاشت هالة (الشيخة حسينة) التي لا تقهر. والسؤال هو إن كانت حسينة مستعدة للبحث عن مخرج أم أنها ستقاتل حتى النهاية”.

وقال المتحدث الإعلامي لرئيسة الوزراء نعيم الإسلام خان لوكالة فرانس برس إن الشيخة حسينة عرضت السبت “حوارا غير مشروط” مع الطلاب لمعالجة مطالبهم. وأضاف “إنها مستعدة للجلوس معهم. إنها لا تريد مزيداً من المواجهات”.

تحكم حسينة بنغلادش منذ العام 2009 وفازت بولاية رابعة على التوالي في انتخابات كانون الثاني/يناير التي لم تشهد منافسة حقيقية.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان حكومتها بإساءة استخدام مؤسسات الدولة لترسيخ قبضتها على السلطة والقضاء على المعارضة، بما في ذلك من خلال القتل خارج نطاق القضاء.

– مقتل 32 طفلاً –

انطلقت التظاهرات مطلع تموز/يوليو بسبب إعادة تطبيق نظام الحصص في منح الوظائف والذي قلصته المحكمة العليا منذ ذلك الحين.

ونظرا إلى وجود حوالى 18 مليون شاب بنغلادشي عاطلين عن العمل، وفقًا لأرقام الحكومة، أثارت هذه الخطوة غضب المتخرّجين الذين يواجهون أزمة توظيف حادة.

وبقيت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير حتى هاجمت الشرطة وجماعات من الطلاب المؤيدين للحكومة المتظاهرين.

وفرضت الحكومة حظر تجول في كل البلاد ونشرت الجيش وحجبت شبكة الإنترنت على الأجهزة المحمولة مدة 11 يومًا لاستعادة السيطرة على الوضع.

ودانت حكومات أجنبية حملة القمع ودعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى إجراء تحقيق دولي في استخدام “القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين”.

لكن وزير الداخلية أسد الزمان خان قال لصحافيين إن قوات الأمن مارست ضبط النفس لكنها “أُجبرت على إطلاق النار” لحماية المباني الحكومية.

وقالت الأمم المتحدة الجمعة إن 32 طفلاً على الأقل كانوا بين قتلى التظاهرات.

شع/ص ك/الح/س ح-كام/ود