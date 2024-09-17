طلاب يسردون تفاصيل اعتداء مستوطنين إسرائيليين على مدرسة ابتدائية بالضفة الغربية

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من محمد تركمان وعلي صوافطة

أريحا/رام الله (رويترز) – امتنع نصف تلاميذ مدرسة ابتدائية بالضفة الغربية المحتلة عن الذهاب إلى مدرستهم‭ ‬يوم الثلاثاء بعد يوم من تعرضها لهجوم نفذه مستوطنون يهود بمضارب خشبية في استمرار لأعمال العنف التي تصاعدت منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

ويمثل هذا النوع من الهجوم، الذي أسفر عن إصابة سبعة أشخاص وفقا لمسؤولين فلسطينيين، اختبارا لصبر حلفاء إسرائيل، ومنهم الولايات المتحدة، الذين دعوا إلى ضبط النفس في الضفة الغربية مع ارتفاع حصيلة القتلى في غزة واتساع الصراع في الشرق الأوسط.

وأظهر مقطع فيديو صوره ناشطون إسرائيليون ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الشبان يضربون أشخاصا كانوا يصرخون في ساحة مدرسة الكعابنة خلال الهجوم في منطقة بدوية بالقرب من أريحا يوم الاثنين.

وقال أحمد ناصر مدير عام وحدة المتابعة الميدانية في وزارة التربية والتعليم لرويترز “نصف الطلاب أو أكثر اليوم لم يأتوا إلى المدرسة بسبب حالة الخوف والرعب التي عاشوها أمس بسبب هجوم المستوطنين على المدرسة”.

وأضاف “أعتقد أن العدد سيزداد مع الأيام القادمة لا يوجد مدرسة أخرى أو بديل أمام الطلاب للذهاب إليه سيكون الطلاب بحاجة إلى المساعدة والدعم النفسي كي ينسوا ما حصل لهم”.

وشهدت القرى الفلسطينية تزايدا في أعمال العنف حتى قبل اندلاع حرب غزة، حيث انتشر بناء المستوطنات دون رادع في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وتصاعدت حدة هذه الهجمات بعد اندلاع الحرب في غزة عقب الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأظهرت الأرقام التي نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الشهر الماضي أن المستوطنين كانوا ينفذون حوالي أربع هجمات يوميا.

وقالت الطالبة آية مليحات “أول صار كنا قاعدين نقرأ عادي في الصف بعدين يقولوا مستوطنين هجموا على المدرسة. وقدرت أنا حوش أخواني عشان ما يصير فيهم شي عشان أنا مسؤولة هنا قدرت حوشتهم في الصف الثاني. وصاروا المستوطنين يدقوا في الدبيبس بدهم يفتحوا بدهم يفتحوا الباب غصبا عنا”.