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طلبية تاريخية من شركة “إيه إن إيه” اليابانية لشراء 77 طائرة

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أعلنت مجموعة “أول نيبون إيرويز” (إيه إن إيه) اليابانية الثلاثاء عن طلبية تاريخية لشراء 77 طائرة من شركات بوينغ وإيرباص وإمبراير، في صفقة تناهز قيمتها الإجمالية 14 مليار دولار وتهدف لتجديد وتوسيع أساطيل شركات الطيران التابعة لها.

وتشتمل هذه العقود على 68 طائرة طلبيتها مؤكدة و9 طائرات أخرى يعود للمجموعة اليابانية أن تتراجع عن شرائها.

وأوضحت “أول نيبون إيرويز” في بيان أنّ طلبيتها تتضمّن شراء 30 طائرة بوينغ (بينها أربع اختيارية) و27 طائرة إيرباص و20 طائرة إمبراير (بينها خمس اختيارية).

ويبلغ السعر الإجمالي لهذه الطائرات وفق سعر الكاتالوغ 2158 مليار ين (13.92 مليار دولار)، بحسب المجموعة اليابانية.

ومنذ سنوات عديدة توقفت الشركات المصنّعة للطائرات عن الإعلان عن أسعار طائراتها.

ونقل البيان عن كوجي شيباتا، الرئيس التنفيذي للمجموعة “إيه إن إيه القابضة” قوله إنّ “هذه الطلبية ستتيح تحسين ربحية الرحلات الداخلية وتوسيع مساراتنا الدولية، وهو مجال نمو للمستقبل”.

وأوضحت المجموعة أنّ أكثر من نصف الطائرات التي طلبتها سيتم تشغيلها على الرحلات الداخلية، متوقعة “طلبا قويا” على السفر داخل اليابان.

ست/بم

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