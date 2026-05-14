The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

طلب قضائي فرنسي بكفّ التعقبات في قضية تحطم طائرة “مصر للطيران” عام 2016

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

طلبت نيابة باريس العامة كفّ التعقبات في قضية مقتل 66 شخصا بينهم 15 فرنسيا في تحطم طائرة لشركة “مصر للطيران” فوق البحر المتوسط عام 2016، على ما قال مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس الخميس.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة وجدت أن التحقيق لم “يتح إثبات أي أخطاء أخرى غير تلك” التي ارتكبها أفراد الطاقم، وجميعهم قضوا في الحادث. 

وأضاف المصدر أن النيابة العامة رأت في ختام التحقيق القضائي أن الحادث نجم عن حريق اندلع جراء التقاء “تسرّب للأكسجين صادر عن صندوق حفظ قناع الأكسجين الخاص بالطيار” مع “مصدر حرارة مجهول” في قمرة القيادة.

وكانت طائرة الرحلة “إم إس 804” بين باريس والقاهرة سقطت في مياه البحر المتوسط في 19 أيار/مايو 2016 بين جزيرة كريت والساحل الشمالي لمصر. ولقي الأشخاص الـ66 الذين كانوا فيها حتفهم، بينهم 40 مصريا و15 فرنسيا.

فبي/ب ح/جك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية