طهران: شن هجوم على مواقع نووية إيرانية غير وارد

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دبي (رويترز) – نقل موقع نورنيوز الإيراني الإخباري شبه الرسمي عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي قوله اليوم الأربعاء إن احتمال شن هجوم على مواقع نووية إيرانية لا يزال منخفضا، لكن أي ضرر محتمل سيتم “إصلاحه سريعا”.

وثارت تكهنات بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل في أول أكتوبر تشرين الأول بأن إسرائيل قد تضرب منشآت نووية إيرانية، كما تهدد منذ فترة طويلة.

وقال كمالوندي “نأخذ هذه التهديدات دائما على محمل الجد”.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان يوم الثلاثاء إن إسرائيل ستستمع إلى الولايات المتحدة لكنها ستقرر أفعالها بحسب مصلحتها الوطنية.

وأُرفق البيان بمقال نشرته صحيفة واشنطن بوست أفاد بأن نتنياهو أبلغ إدارة الرئيس جو بايدن بأن إسرائيل ستضرب أهدافا عسكرية إيرانية وليس أهدافا نووية أو نفطية.

وقال بايدن إنه لن يدعم هجوما على المواقع النووية الإيرانية، وخيّم التوتر على أسواق النفط بسبب احتمال توجيه ضربة إسرائيلية لحقول نفط إيرانية.

وقال كمالوندي لموقع نورنيوز إن أي هجوم على مواقع نووية إيرانية لا يزال مستبعدا وإنه إذا حدث ذلك، فمن المرجح أن تكون الأضرار ضئيلة وستصلحها إيران سريعا.

وأضاف كمالوندي “خططنا بطريقة تجعل الأضرار ضئيلة إذا ارتكبوا أي حماقة”.

وطالب المتحدث الإيراني الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة أي تهديد أو هجوم على مواقع نووية.