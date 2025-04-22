طهران: عقد المحادثات على مستوى الخبراء بين إيران وأمريكا السبت

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القاهرة (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة على مستوى الخبراء والتي كان من المفترض أن تنعقد يوم الأربعاء ستؤجل إلى يوم السبت المقبل، تزامنا مع استضافة سلطنة عمان للجولة الثالثة من المحادثات النووية رفيعة المستوى في اليوم ذاته.

كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن إيران والولايات المتحدة اتفقتا يوم السبت على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، وذلك عقب محادثات استضافتها روما ووصفها مسؤول أمريكي بأنها أحرزت “تقدما جيدا للغاية”.

وذكر بقائي يوم الثلاثاء “بناء على اقتراح عُمان وموافقة الوفدين الأمريكي والإيراني، تقرر تأجيل اجتماع المشاورات الفنية في إطار المحادثات غير المباشرة بين الجانبين، والذي كان من المفترض أن يُعقد يوم الأربعاء… إلى يوم السبت”.

ويهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمهاجمة إيران ما لم تتوصل سريعا إلى اتفاق جديد يحول دون تطويرها سلاحا نوويا. وخلال فترة ولايته الأولى، انسحب ترامب في عام 2018 من اتفاق نووي أبرمته طهران مع القوى العالمية في عام 2015.

وذكر عراقجي أن كبار المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين سيجتمعون مجددا في عُمان يوم السبت “لمراجعة عمل الخبراء وتقييم مدى توافقه مع مبادئ أي اتفاق محتمل”.

وتشك القوى الغربية في أن إيران تسعى لامتلاك القدرة على صنع سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران.

وتؤكد إيران على سلمية برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وتقول إنها مستعدة لمناقشة فرض قيود محدودة على نشاطها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.